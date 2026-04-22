Комитетом госконтроля Минской области проведены контрольные мероприятия по вопросу реализации на рынках, в магазинах и иных торговых точках семян овощных и цветочных культур, посадочного материала плодовых деревьев и кустарников, средств защиты растений, сообщает Telegram-канал ведомства.

Основанием для проведения проверок стали неоднократные обращения граждан в КГК по этим вопросам. Ситуация изучена с участием специалистов ГУ «Минская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений».

В ходе контроля установлены многочисленные нарушения законодательства.

Так, повсеместно выявлена продажа незарегистрированных в Республике Беларусь средств защиты растений, отсутствие документов, подтверждающих качество продукции, товаросопроводительных документов, книг учета прихода-расхода средств защиты растений.

В ряде случаев реализация посадочного материала лука-севка, картофеля, плодово-ягодных растений осуществлялась без документов, подтверждающих посевные качества посадочного материала.

Также выявлены факты реализации пакетированных семян с истекшим сроком годности.

Реализуемые с нарушением законодательства товары сняты с реализации.

За грубые нарушения приостановлена деятельность ряда торговых точек, где реализовывались такие товары.

При реализации семян сельскохозяйственных растений их сортовые и посевные качества должны подтверждаться удостоверением о качестве семян, выданным государственной инспекцией по семеноводству, или свидетельством на семена, выданным производителем (поставщиком) семенного материала.

За нарушение требований законодательства в области семеноводства предусмотрен штраф в размере от 10 до 30 базовых величин.