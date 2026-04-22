|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРОДАЖЕ СЕМЯН
13:07 23.04.2026
Комитетом госконтроля Минской области проведены контрольные мероприятия по вопросу реализации на рынках, в магазинах и иных торговых точках семян овощных и цветочных культур, посадочного материала плодовых деревьев и кустарников, средств защиты растений, сообщает Telegram-канал ведомства.
Основанием для проведения проверок стали неоднократные обращения граждан в КГК по этим вопросам. Ситуация изучена с участием специалистов ГУ «Минская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений».
В ходе контроля установлены многочисленные нарушения законодательства.
Так, повсеместно выявлена продажа незарегистрированных в Республике Беларусь средств защиты растений, отсутствие документов, подтверждающих качество продукции, товаросопроводительных документов, книг учета прихода-расхода средств защиты растений.
В ряде случаев реализация посадочного материала лука-севка, картофеля, плодово-ягодных растений осуществлялась без документов, подтверждающих посевные качества посадочного материала.
Также выявлены факты реализации пакетированных семян с истекшим сроком годности.
Реализуемые с нарушением законодательства товары сняты с реализации.
За грубые нарушения приостановлена деятельность ряда торговых точек, где реализовывались такие товары.
При реализации семян сельскохозяйственных растений их сортовые и посевные качества должны подтверждаться удостоверением о качестве семян, выданным государственной инспекцией по семеноводству, или свидетельством на семена, выданным производителем (поставщиком) семенного материала.
За нарушение требований законодательства в области семеноводства предусмотрен штраф в размере от 10 до 30 базовых величин.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2026
Курсы в банках
на 23.04.2026
Конвертация в банках
на 23.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте