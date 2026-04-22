23.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 1%


11:26 23.04.2026

В январе-марте 2026 г. в Могилевской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 525,7 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем-мартом 2025 г. в сопоставимых ценах на 1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 517,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 1,4% больше, чем в январе-марте предыдущего года.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 98% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 97,5%, яиц – 94,7%.

В сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы (в живом весе) 54,3 тыс. тонн, что на 2,3% больше, чем в январе-марте 2025 г., молока – 179,7 тыс. тонн (на 1,1% больше), яиц получено 90,5 млн. штук (97,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года.).

На 1 апреля 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 453,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 160,5 тыс. голов. Численность свиней составила 206 тыс. голов.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.04.2026
валюта курс
EUR 3.3024
USD 2.8108
RUB 3.7505
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2725 -0.0527
USD 2.8108 -0.0233
RUB 3.7505 +0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3250 3.3400
USD 2.8220 2.8350
RUB 3.7150 3.7190
подробнее

Конвертация в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1830
EUR/RUB 89.4000 90.0982
USD/RUB 75.9000 76.1900
подробнее
