Экономика РБ
НА ТРАССЕ М1 ОТКРЫЛИ СВЕРХБЫСТРЫЙ ХАБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
10:47 23.04.2026
Добраться из Минска в Брест на электромобиле стало проще: оператор Zaryadka запустил вдоль трассы М1 рядом с Барановичами 4 сверхбыстрые станции. Одновременно здесь могут заряжаться до восьми электромобилей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, зарядный хаб находится у логистического центра «Евроопт» на улице Доменикана, 57. В ста метрах от дороги проходит трасса М1: чтобы добраться до станций, нужно свернуть с шоссе на параллельную городскую дорогу. Причем это можно сделать при движении как в сторону Минска, так и на Брест – с обеих сторон находятся дорожные развязки.
В комплекс вошли четыре станции: каждая – мощностью 160 кВт. Три из них оснащены коннекторами GBT и CCS, еще одна – GBT и GBT. Станции «дружат» с автомобилями европейского и китайского производства.
Зарядные станции работают круглосуточно. К каждой можно подключить по два электромобиля. На мощности в 160 кВт зарядка занимает около 20 минут.
«Для владельцев электромобилей открылась новая глава путешествий между Минском и Брестом. Круглосуточный зарядный хаб расположен примерно на полпути, так что маршрут будет доступен даже электрокарам с небольшим запасом хода. Мы также ориентированы на жителей Барановичей, которые все чаще пересаживаются на автомобили с электротягой. Пришло время активно расширять инфраструктуру за пределами Минска и областных центров», – отмечают в сети Zaryadka.
На сверхбыстрых станциях действуют стандартные тарифы – 0,73 руб. за кВт⋅ч. Для зарядки требуется скачать приложение Zaryadka в AppStore или Google Play, зарегистрироваться и пополнить баланс. После этого можно подключать коннектор к автомобилю и активировать зарядку. При пополнении баланса в приложении от 200 рублей до конца апреля оператор начислит 10% от суммы.
Сеть Zaryadka включает около 100 станций по всей Беларуси. Большего всего – в Минске. В конце прошлого года оператор открыл в ТРЦ Galleria Minsk зарядный мега-хаб из 16 станций суммарной мощностью в 1,3 мВт. Сеть также расширяет свое присутствие в регионах и вдоль оживленных трасс.
