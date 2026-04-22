23.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


НА ТРАССЕ М1 ОТКРЫЛИ СВЕРХБЫСТРЫЙ ХАБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ


10:47 23.04.2026

Добраться из Минска в Брест на электромобиле стало проще: оператор Zaryadka запустил вдоль трассы М1 рядом с Барановичами 4 сверхбыстрые станции. Одновременно здесь могут заряжаться до восьми электромобилей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, зарядный хаб находится у логистического центра «Евроопт» на улице Доменикана, 57. В ста метрах от дороги проходит трасса М1: чтобы добраться до станций, нужно свернуть с шоссе на параллельную городскую дорогу. Причем это можно сделать при движении как в сторону Минска, так и на Брест – с обеих сторон находятся дорожные развязки.

В комплекс вошли четыре станции: каждая – мощностью 160 кВт. Три из них оснащены коннекторами GBT и CCS, еще одна – GBT и GBT. Станции «дружат» с автомобилями европейского и китайского производства.

Зарядные станции работают круглосуточно. К каждой можно подключить по два электромобиля. На мощности в 160 кВт зарядка занимает около 20 минут.

«Для владельцев электромобилей открылась новая глава путешествий между Минском и Брестом. Круглосуточный зарядный хаб расположен примерно на полпути, так что маршрут будет доступен даже электрокарам с небольшим запасом хода. Мы также ориентированы на жителей Барановичей, которые все чаще пересаживаются на автомобили с электротягой. Пришло время активно расширять инфраструктуру за пределами Минска и областных центров», – отмечают в сети Zaryadka.

На сверхбыстрых станциях действуют стандартные тарифы – 0,73 руб. за кВт⋅ч. Для зарядки требуется скачать приложение Zaryadka в AppStore или Google Play, зарегистрироваться и пополнить баланс. После этого можно подключать коннектор к автомобилю и активировать зарядку. При пополнении баланса в приложении от 200 рублей до конца апреля оператор начислит 10% от суммы.

Сеть Zaryadka включает около 100 станций по всей Беларуси. Большего всего – в Минске. В конце прошлого года оператор открыл в ТРЦ Galleria Minsk зарядный мега-хаб из 16 станций суммарной мощностью в 1,3 мВт. Сеть также расширяет свое присутствие в регионах и вдоль оживленных трасс.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.04.2026
валюта курс
EUR 3.3024
USD 2.8108
RUB 3.7505
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2725 -0.0527
USD 2.8108 -0.0233
RUB 3.7505 +0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3250 3.3400
USD 2.8220 2.8350
RUB 3.7150 3.7190
подробнее

Конвертация в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1830
EUR/RUB 89.4000 90.0982
USD/RUB 75.9000 76.1900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
