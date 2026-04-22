Около 250 ученых из четырех стран примут участие в научных форумах БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, их проблемным полем заявлены актуальные вопросы компьютерных технологий, социальной истории Беларуси и международной логистики. Данные темы рассмотрят 23 апреля на факультетах радиофизики и компьютерных технологий, историческом и международных отношений. Научные форумы пройдут в очно-дистанционном формате.

Более 100 ученых и экспертов из Беларуси и России примут участие в двухдневной Международной научно-практической конференции «Компьютерные технологии и анализ данных (CTDA’2026)» (ул. Курчатова, 5, ауд. 119). Начало в 9.15. Состоится работа пяти тематических секций: «Системы машинного и глубокого обучения», «Интеллектуальные технологии и системы», «Прикладной анализ данных», «Компьютерное моделирование процессов и систем», «Биоинформатика». В частности, пройдет обсуждение выявления ИИ-сгенерированных изображений на основе частотного анализа, применения искусственных нейронных сетей для сжатия космических изображений земной поверхности, классификации спектральных данных комбинационного рассеяния света для задач терапевтического лекарственного мониторинга и др.

Продолжится тематический день Международным логистическим форумом (ул. Ленинградская, 20, ауд. 813). Начало в 10.00. В повестке научного события заявлены темы развития и поддержки студенческих инициатив в проектной логистике, женского предпринимательства в данной сфере, понятия международных транспортных коридоров и их роли в мировой экономике, спутникового слежения как способа обеспечения безопасности грузоперевозок и др.

Также 23 апреля состоится Международная научно-практическая конференция «Социальная история Беларуси нового и новейшего времени: власть, общество и социально-экономическое, этнокультурное развитие Беларуси» (ул. Красноармейская, 6, ауд. 208). Начало в 13.00. Ее участниками станут более 120 исследователей из Беларуси, России, Узбекистана и Китая. Будут рассмотрены вопросы социального разделения белорусского крестьянства, календарной обрядности, политики нашей страны по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, роль первой советской Конституции в формировании белорусской государственности и др.

По итогам мероприятий подготовят сборники научных материалов, которые опубликуют в Электронной библиотеке БГУ.