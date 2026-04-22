ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.04.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ОКОЛО 250 УЧЕНЫХ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СТРАН ПРИМУТ УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ФОРУМАХ БГУ


10:06 23.04.2026

Около 250 ученых из четырех стран примут участие в научных форумах БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, их проблемным полем заявлены актуальные вопросы компьютерных технологий, социальной истории Беларуси и международной логистики. Данные темы рассмотрят 23 апреля на факультетах радиофизики и компьютерных технологий, историческом и международных отношений. Научные форумы пройдут в очно-дистанционном формате.

Более 100 ученых и экспертов из Беларуси и России примут участие в двухдневной Международной научно-практической конференции «Компьютерные технологии и анализ данных (CTDA’2026)» (ул. Курчатова, 5, ауд. 119). Начало в 9.15. Состоится работа пяти тематических секций: «Системы машинного и глубокого обучения», «Интеллектуальные технологии и системы», «Прикладной анализ данных», «Компьютерное моделирование процессов и систем», «Биоинформатика». В частности, пройдет обсуждение выявления ИИ-сгенерированных изображений на основе частотного анализа, применения искусственных нейронных сетей для сжатия космических изображений земной поверхности, классификации спектральных данных комбинационного рассеяния света для задач терапевтического лекарственного мониторинга и др.

Продолжится тематический день Международным логистическим форумом (ул. Ленинградская, 20, ауд. 813). Начало в 10.00. В повестке научного события заявлены темы развития и поддержки студенческих инициатив в проектной логистике, женского предпринимательства в данной сфере, понятия международных транспортных коридоров и их роли в мировой экономике, спутникового слежения как способа обеспечения безопасности грузоперевозок и др.

Также 23 апреля состоится Международная научно-практическая конференция «Социальная история Беларуси нового и новейшего времени: власть, общество и социально-экономическое, этнокультурное развитие Беларуси» (ул. Красноармейская, 6, ауд. 208). Начало в 13.00. Ее участниками станут более 120 исследователей из Беларуси, России, Узбекистана и Китая. Будут рассмотрены вопросы социального разделения белорусского крестьянства, календарной обрядности, политики нашей страны по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, роль первой советской Конституции в формировании белорусской государственности и др.

По итогам мероприятий подготовят сборники научных материалов, которые опубликуют в Электронной библиотеке БГУ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.04.2026
валюта курс
EUR 3.3024
USD 2.8108
RUB 3.7505
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2725 -0.0527
USD 2.8108 -0.0233
RUB 3.7505 +0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3250 3.3400
USD 2.8220 2.8350
RUB 3.7150 3.7190
подробнее

Конвертация в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1830
EUR/RUB 89.4000 90.0982
USD/RUB 75.9000 76.1900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте