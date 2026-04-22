Экономика РБ


МТЗ ПЛАНИРУЕТ ОСНАЩАТЬ ТРАКТОРЫ СПУТНИКОВЫМ МОНИТОРИНГОМ С ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ GPRS


10:02 23.04.2026

Минский тракторный завод намерен оснастить всю линейку выпускаемой техники BELARUS электронной системой мониторинга. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал генеральный конструктор ОАО «МТ3» Игорь Земцов.

«Главным элементом нововведения станет электронный блок обработки информации. Устройство позволяет в реальном времени отслеживать местоположение трактора, его техническое состояние, уровень расхода топлива и общую эффективность. В зависимости от модификации трактора может использоваться встроенная или съемная SIM-карта сотовой связи. Передача данных на указанный интернет-сервер осуществляется по каналу GPRS», — отметил Игорь Земцов.

По его словам, на энергонасыщенных машинах система уже работает и в дальнейшем будет внедрена на всех востребованных моделях.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.04.2026
валюта курс
EUR 3.3024
USD 2.8108
RUB 3.7505
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2725 -0.0527
USD 2.8108 -0.0233
RUB 3.7505 +0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3250 3.3400
USD 2.8220 2.8350
RUB 3.7150 3.7190
подробнее

Конвертация в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1830
EUR/RUB 89.4000 90.0982
USD/RUB 75.9000 76.1900
подробнее
