Минский тракторный завод намерен оснастить всю линейку выпускаемой техники BELARUS электронной системой мониторинга. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал генеральный конструктор ОАО «МТ3» Игорь Земцов.

«Главным элементом нововведения станет электронный блок обработки информации. Устройство позволяет в реальном времени отслеживать местоположение трактора, его техническое состояние, уровень расхода топлива и общую эффективность. В зависимости от модификации трактора может использоваться встроенная или съемная SIM-карта сотовой связи. Передача данных на указанный интернет-сервер осуществляется по каналу GPRS», — отметил Игорь Земцов.

По его словам, на энергонасыщенных машинах система уже работает и в дальнейшем будет внедрена на всех востребованных моделях.