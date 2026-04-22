ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 1,9%


09:32 23.04.2026

Индекс цен производителей промышленной продукции в Могилёвской области в марте 2026 г. по сравнению с февралем 2026 г. составил 101,1%, с декабрем 2025 г. – 101,9%, из него на инвестиционные товары – 100,2% и 101,9% соответственно, промежуточные товары – 101,3% и 102,3%, потребительские товары – 101,1% и 101,3% соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2026 г. по сравнению с февралем 2026 г. составил 100,3%, с декабрем 2025 г. – 99,6%, в том числе в растениеводстве – 99,4% и 101,3% соответственно, животноводстве – 100,5% и 99,2% соответственно.
Курсы валют НБ РБ
с 23.04.2026
валюта курс
EUR 3.3024
USD 2.8108
RUB 3.7505
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2725 -0.0527
USD 2.8108 -0.0233
RUB 3.7505 +0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3250 3.3400
USD 2.8220 2.8350
RUB 3.7150 3.7190
подробнее

Конвертация в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1830
EUR/RUB 89.4000 90.0982
USD/RUB 75.9000 76.1900
подробнее
