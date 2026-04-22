Индекс цен производителей промышленной продукции в Могилёвской области в марте 2026 г. по сравнению с февралем 2026 г. составил 101,1%, с декабрем 2025 г. – 101,9%, из него на инвестиционные товары – 100,2% и 101,9% соответственно, промежуточные товары – 101,3% и 102,3%, потребительские товары – 101,1% и 101,3% соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2026 г. по сравнению с февралем 2026 г. составил 100,3%, с декабрем 2025 г. – 99,6%, в том числе в растениеводстве – 99,4% и 101,3% соответственно, животноводстве – 100,5% и 99,2% соответственно.