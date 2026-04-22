В ТРЦ Diamond вернется большой продуктовый ритейл. На первом этаже заработает гипердискаунтер нового формата «Маяк Maxi». Покупателям предложат тысячи продуктов, полуфабрикатов и готовой еды по низким ценам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, «Маяк Maxi» займет площади прежнего ритейлера, который покинул ТРЦ Diamond в середине февраля. Два месяца комплекс работал без большого продуктового магазина – традиционного якорного арендатора.

Новый гипердискаунтер займет более 2500 «квадратов». Он станет самым крупным магазином в сети «Маяк».

Внутри представят тысячи товаров по низким ценам. Большим будет выбор бакалейных товаров – как белорусских, так и импортных. В магазине установят огромную холодильную камеру с молочной и колбасной продукцией. Еще одна будет с фруктами и овощами со всего мира. Рядом – витрина мясного отдела со свежими поставками. Не обойдется и без фирменной кулинарии, выпечки из печи, тортов и пирожных. Тут же заработает и пиццерия.

«Это будет первый магазин формата «Маяк Maxi». От остальных магазинов сети он будет отличаться размерами, расширенным ассортиментом и расширенным сервисом. Большой фокус будет сделан на свежей выпечке, кондитерских изделиях, полуфабрикатах и готовой еде. Как и во всех магазинах сети, товары будут доступны по исключительно низким ценам», – обещают представители «Маяка».

Магазин «Маяк Maxi» планируют запустить в конце апреля. На открытии обещают скидки, акции, подарки и дегустации.

Сеть «Маяк» включает около 200 магазинов по всей Беларуси. Ставка сделана на широком ассортименте и низких ценах. На сегодня это одна из самых быстрорастущих сетей Беларуси.