В ТРЦ DIAMOND В МАЛИНОВКЕ ОТКРОЮТ ГИПЕРДИСКАУНТЕР НИЗКИХ ЦЕН «МАЯК MAXI»


09:25 23.04.2026

В ТРЦ Diamond вернется большой продуктовый ритейл. На первом этаже заработает гипердискаунтер нового формата «Маяк Maxi». Покупателям предложат тысячи продуктов, полуфабрикатов и готовой еды по низким ценам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, «Маяк Maxi» займет площади прежнего ритейлера, который покинул ТРЦ Diamond в середине февраля. Два месяца комплекс работал без большого продуктового магазина – традиционного якорного арендатора.

Новый гипердискаунтер займет более 2500 «квадратов». Он станет самым крупным магазином в сети «Маяк».

Внутри представят тысячи товаров по низким ценам. Большим будет выбор бакалейных товаров – как белорусских, так и импортных. В магазине установят огромную холодильную камеру с молочной и колбасной продукцией. Еще одна будет с фруктами и овощами со всего мира. Рядом – витрина мясного отдела со свежими поставками. Не обойдется и без фирменной кулинарии, выпечки из печи, тортов и пирожных. Тут же заработает и пиццерия.

«Это будет первый магазин формата «Маяк Maxi». От остальных магазинов сети он будет отличаться размерами, расширенным ассортиментом и расширенным сервисом. Большой фокус будет сделан на свежей выпечке, кондитерских изделиях, полуфабрикатах и готовой еде. Как и во всех магазинах сети, товары будут доступны по исключительно низким ценам», – обещают представители «Маяка».

Магазин «Маяк Maxi» планируют запустить в конце апреля. На открытии обещают скидки, акции, подарки и дегустации.

Сеть «Маяк» включает около 200 магазинов по всей Беларуси. Ставка сделана на широком ассортименте и низких ценах. На сегодня это одна из самых быстрорастущих сетей Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.04.2026
валюта курс
EUR 3.3024
USD 2.8108
RUB 3.7505
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2725 -0.0527
USD 2.8108 -0.0233
RUB 3.7505 +0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3250 3.3400
USD 2.8220 2.8350
RUB 3.7150 3.7190
подробнее

Конвертация в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1830
EUR/RUB 89.4000 90.0982
USD/RUB 75.9000 76.1900
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
