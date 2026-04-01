МТС 3 апреля открыл абонентам доступ к мобильной связи пятого поколения. В компании поделились первыми итогами. Так, рекордные значения фиксируются на минском Городском Валу: в сети 5G у пользователей МТС скорости выросли в десятки раз по сравнению с сетью 4G в той же локации. Показатели могут достигать 1 Гбит/с и выше.

В целом в сети 5G средняя скорость для абонентов МТС составляет порядка 250-300 Мбит/с. Это существенно больше средних значений в сети 4G в тех же местах измерений. Таким образом, абоненты, использующие 5G, уже сейчас получают ощутимый прирост производительности: загрузка контента, видеозвонки и работа онлайн-сервисов происходят значительно быстрее.

Напомним, на начальном этапе сеть 5G заработала более чем на 1,1 тысяче базовых станций в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве. Поэтапный запуск реализуется в сотрудничестве с инфраструктурным оператором beCloud. Единый оператор обеспечивает доступ к современной 5G-инфраструктуре, а МТС предоставляет услуги связи абонентам. Сеть находится в процессе активного развертывания и будет постепенно наращиваться.

5G-интернет доступен на устройствах, которые аппаратно и программно поддерживают данный стандарт связи на территории Беларуси. Список представленных моделей можно найти на shop.mts.by — в каталоге они отмечены соответствующим значком. Узнать подробнее о 5G можно в специальном разделе на сайте МТС.

