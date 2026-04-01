ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МТС СРАВНИЛ СКОРОСТИ В СЕТЯХ 5G И 4G


15:24 22.04.2026

МТС 3 апреля открыл абонентам доступ к мобильной связи пятого поколения. В компании поделились первыми итогами. Так, рекордные значения фиксируются на минском Городском Валу: в сети 5G у пользователей МТС скорости выросли в десятки раз по сравнению с сетью 4G в той же локации. Показатели могут достигать 1 Гбит/с и выше.

В целом в сети 5G средняя скорость для абонентов МТС составляет порядка 250-300 Мбит/с. Это существенно больше средних значений в сети 4G в тех же местах измерений. Таким образом, абоненты, использующие 5G, уже сейчас получают ощутимый прирост производительности: загрузка контента, видеозвонки и работа онлайн-сервисов происходят значительно быстрее.

Напомним, на начальном этапе сеть 5G заработала более чем на 1,1 тысяче базовых станций в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве. Поэтапный запуск реализуется в сотрудничестве с инфраструктурным оператором beCloud. Единый оператор обеспечивает доступ к современной 5G-инфраструктуре, а МТС предоставляет услуги связи абонентам. Сеть находится в процессе активного развертывания и будет постепенно наращиваться.

5G-интернет доступен на устройствах, которые аппаратно и программно поддерживают данный стандарт связи на территории Беларуси. Список представленных моделей можно найти на shop.mts.by — в каталоге они отмечены соответствующим значком. Узнать подробнее о 5G можно в специальном разделе на сайте МТС.

Справка:

МТС — крупнейший мобильный оператор по числу абонентов и лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой независимого регулятора «БелГИЭ». Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker и признана победителем в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.04.2026
валюта курс
EUR 3.3024
USD 2.8108
RUB 3.7505
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2725 -0.0527
USD 2.8108 -0.0233
RUB 3.7505 +0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3490
USD 2.8200 2.8300
RUB 3.7170 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1792
EUR/RUB 89.5000 90.4977
USD/RUB 75.5000 75.9000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте