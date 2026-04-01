В январе-марте 2026 г. организациями всех форм собственности Беларуси построено 6,3 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 682,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 203,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 29,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 105,7 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 70,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 258,7 тыс. квадратных метров