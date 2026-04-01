В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ БЫЛО ПОСТРОЕНО 6,3 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


14:20 22.04.2026

В январе-марте 2026 г. организациями всех форм собственности Беларуси построено 6,3 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 682,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 203,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 29,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 105,7 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 70,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 258,7 тыс. квадратных метров
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.04.2026
валюта курс
EUR 3.3024
USD 2.8108
RUB 3.7505
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2725 -0.0527
USD 2.8108 -0.0233
RUB 3.7505 +0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3490
USD 2.8200 2.8300
RUB 3.7170 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1792
EUR/RUB 89.5000 90.4977
USD/RUB 75.5000 75.9000
подробнее
