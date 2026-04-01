Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ БЫЛО ПОСТРОЕНО 6,3 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
14:20 22.04.2026
В январе-марте 2026 г. организациями всех форм собственности Беларуси построено 6,3 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 682,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 203,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 29,8% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 105,7 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 70,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 258,7 тыс. квадратных метров
