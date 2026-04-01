Еще один, пятый по счету, сервисный центр по обслуживанию белорусской техники откроют в Зимбабве. Он разместится в городе Карой. Пользователи наших машин смогут получить полный пакет услуг по их сервисному сопровождению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная подобная площадка расположена в столице Зимбабве. Там работают 46 специалистов – это как местные жители, так и граждане Беларуси. Сейчас механики занимаются подготовкой техники к уборке кукурузы. С 2021 года в африканскую страну поставлено свыше двух тысяч тракторов, 210 сеялок, без малого 140 зерноуборочных комбайнов и 30 автомобилей-зерновозов. В этом месяце ожидается отгрузка еще 200 тракторов. Новый сервисный центр в Карой станет точкой опоры для наших поставщиков и местных фермеров.

«В прошлом году была открыта мастерская в городе Чиредзи. Этот регион занимается заготовкой сахарного тростника. И в этом регионе сконцентрировано большое количество белорусской техники. И для того, чтобы быть ближе к нашим фермерам, мы там открыли мастерскую. И плюс у нас там есть необходимый склад запасных частей – это более четырех тысяч наименований. У нас есть запасные части к любому виду техники: это и тракторы, и комбайны, и сеялки, и пресса, и дисковые косы», - отметил директор сервисного центра белорусской техники в Зимбабве Алексей Глиняный.

Сейчас в Зимбабве осуществляется третий этап механизации сельского хозяйства. Этот масштабный проект по модернизации аграрного сектора реализуется при активном участии Беларуси. Основная цель – повышение эффективности отрасли АПК, обеспечение продовольственной безопасности страны и увеличение урожайности за счет использования белорусской техники и технологий. Программа включает не только поставки сельскохозяйственных машин, но и обучение местных специалистов.

№Мы получили 52 трактора «Беларус» для обслуживания города. Для нашей компании это первый опыт работы с вашей техникой, поэтому важно обучить наших водителей и механиков правильно эксплуатировать эти машины», - сказал главный инженер коммунальной компании Хараре Месси Чикуада.

В год обучение, организованное в сервисном центре в Хараре, проходит более 200 фермеров и других пользователей белорусских машин.