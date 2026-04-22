Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ УЖЕСТОЧИТЬ ПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ В АВТОШКОЛАХ


13:17 22.04.2026

Александр Лукашенко поставил задачу ужесточить правила подготовки будущих автомобилистов. Об этом он заявил в ходе визита в Минский аэроклуб ДОСААФ, сообщает пресс-служба президента.

Одним из видов деятельности ДОСААФ является подготовка водителей различных категорий (около 45 тыс. человек в год), и это приносит хороший доход. Александр Лукашенко заметил, что и сам в свое время обучался именно в автошколе ДОСААФ.

Президент обратил внимание, что нужно усиливать качество подготовки будущих водителей, ведь это в первую очередь вопрос безопасности на дорогах: "Надо ужесточать подготовку водителей. У нас кто уже только не ездит сегодня на автомобиле".

Александр Лукашенко подчеркнул, что он выступает за то, чтобы возможность пройти обучение в автошколе предоставлялась всем желающим - и мужчинам, и женщинам. Однако чтобы стать водителем, нужно обладать не только специальными навыками, но и природными данными: быть внимательным, собранным и т.п.

Президент обратил внимание, что определенные меры нужно принимать не для того, чтобы отрубить, отсеять побольше людей, а именно с акцентом на качество подготовки и проверку навыков

«Чтобы мы достойных водителей готовили, чтобы они могли на дороги выезжать на автомобиле, - сказал президент. - Как бы они на меня сегодня ни обиделись, когда услышат этот спич. Они будут мне благодарны, потому что жить же будут».
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2026
валюта курс
EUR 3.3421
USD 2.8341
RUB 3.7412
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2725 -0.0527
USD 2.8108 -0.0233
RUB 3.7505 +0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3490
USD 2.8200 2.8300
RUB 3.7170 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1792
EUR/RUB 89.5000 90.4977
USD/RUB 75.5000 75.9000
подробнее
