Александр Лукашенко поставил задачу ужесточить правила подготовки будущих автомобилистов. Об этом он заявил в ходе визита в Минский аэроклуб ДОСААФ, сообщает пресс-служба президента.

Одним из видов деятельности ДОСААФ является подготовка водителей различных категорий (около 45 тыс. человек в год), и это приносит хороший доход. Александр Лукашенко заметил, что и сам в свое время обучался именно в автошколе ДОСААФ.

Президент обратил внимание, что нужно усиливать качество подготовки будущих водителей, ведь это в первую очередь вопрос безопасности на дорогах: "Надо ужесточать подготовку водителей. У нас кто уже только не ездит сегодня на автомобиле".

Александр Лукашенко подчеркнул, что он выступает за то, чтобы возможность пройти обучение в автошколе предоставлялась всем желающим - и мужчинам, и женщинам. Однако чтобы стать водителем, нужно обладать не только специальными навыками, но и природными данными: быть внимательным, собранным и т.п.

Президент обратил внимание, что определенные меры нужно принимать не для того, чтобы отрубить, отсеять побольше людей, а именно с акцентом на качество подготовки и проверку навыков

«Чтобы мы достойных водителей готовили, чтобы они могли на дороги выезжать на автомобиле, - сказал президент. - Как бы они на меня сегодня ни обиделись, когда услышат этот спич. Они будут мне благодарны, потому что жить же будут».