|22.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
В МИНСКЕ ЭКСПЕРТЫ ОБСУДЯТ ЦИФРОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКСПОРТА
12:31 22.04.2026
29 апреля в столичной гостинице «Ренессанс» состоится масштабный бизнес-форум, посвященный цифровым инструментам для экспортеров. Мероприятие ориентировано на представителей бизнеса, стремящихся усилить свои позиции на внешних рынках с помощью современных технологий.
Программа форума охватывает ключевые аспекты внешнеэкономической деятельности в цифровой среде. Ведущие эксперты представят актуальные решения для эффективного продвижения товаров и услуг за рубежом, поделятся методиками работы с иностранными контрагентами, а также разберут вопросы автоматизации аналитики и ведения электронной документации.
Особое внимание будет уделено практической части: спикеры презентуют реальные кейсы компаний, которые уже успешно внедрили цифровые решения в свои экспортные процессы.
Для участия в мероприятии необходима регистрация. Ознакомиться с подробной программой и условиями участия можно на официальном сайте форума: maximum.cci.by.
