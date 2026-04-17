Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
БОЛЕЕ 30 ВОДИТЕЛЕЙ МАРШРУТОК ГРОДНЕНСКОЙ КОМПАНИИ-ПЕРЕВОЗЧИКА ПОЛУЧАЛИ ЗАРПЛАТУ «В КОНВЕРТАХ»
12:00 22.04.2026
Факты выплаты «серой» зарплаты и уклонения от уплаты налогов установлены в деятельности гродненского общества с ограниченной ответственностью, осуществлявшего деятельность в сфере автомобильных перевозок. Микроавтобусы компании работали на нескольких республиканских маршрутах. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.
Управлением ДФР по Гродненской области установлено, что заработную плату «в конвертах» получали более 30 работников компании. Без отражения в учете предприятия им было выплачено свыше 860 тыс. рублей.
Причиненный государству ущерб в виде не уплаченного подоходного налога с физических лиц превысил 110 тыс. рублей.
В отношении руководителя компании-перевозчика возбуждено уголовное дело.
