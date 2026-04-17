22.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БОЛЕЕ 30 ВОДИТЕЛЕЙ МАРШРУТОК ГРОДНЕНСКОЙ КОМПАНИИ-ПЕРЕВОЗЧИКА ПОЛУЧАЛИ ЗАРПЛАТУ «В КОНВЕРТАХ»


12:00 22.04.2026

Факты выплаты «серой» зарплаты и уклонения от уплаты налогов установлены в деятельности гродненского общества с ограниченной ответственностью, осуществлявшего деятельность в сфере автомобильных перевозок. Микроавтобусы компании работали на нескольких республиканских маршрутах. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

Управлением ДФР по Гродненской области установлено, что заработную плату «в конвертах» получали более 30 работников компании. Без отражения в учете предприятия им было выплачено свыше 860 тыс. рублей.

Причиненный государству ущерб в виде не уплаченного подоходного налога с физических лиц превысил 110 тыс. рублей.

В отношении руководителя компании-перевозчика возбуждено уголовное дело.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2026
валюта курс
EUR 3.3421
USD 2.8341
RUB 3.7412
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3252 -0.004
USD 2.8341 +0.0013
RUB 3.7412 -0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3700
USD 2.8350 2.8400
RUB 3.6900 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1860
EUR/RUB 90.2000 91.5000
USD/RUB 76.4000 77.0000
подробнее
