Экономика РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 8,2%


11:53 22.04.2026

Розничный товарооборот города Минска в январе – марте 2026 г. составил 8 427,7 млн. рублей, или 108,2% в сопоставимых ценах к уровню января – марта 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 98,3% розничного товарооборота города Минска, в январе – марте 2026 г. составил 8 284,4 млн. рублей, или 108,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – марте 2026 г. составил 25 886,9 млн. рублей, или 104,7% в сопоставимых ценах к уровню января – марта 2025 г.

Товарооборот общественного питания в январе – марте 2026 г. составил 861 млн. рублей, или 99,8% в сопоставимых ценах к уровню января – марта 2025 г.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2026
валюта курс
EUR 3.3421
USD 2.8341
RUB 3.7412
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3252 -0.004
USD 2.8341 +0.0013
RUB 3.7412 -0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3700
USD 2.8350 2.8400
RUB 3.6900 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1860
EUR/RUB 90.2000 91.5000
USD/RUB 76.4000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
