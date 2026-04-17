Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 8,2%
11:53 22.04.2026
Розничный товарооборот города Минска в январе – марте 2026 г. составил 8 427,7 млн. рублей, или 108,2% в сопоставимых ценах к уровню января – марта 2025 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 98,3% розничного товарооборота города Минска, в январе – марте 2026 г. составил 8 284,4 млн. рублей, или 108,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе – марте 2026 г. составил 25 886,9 млн. рублей, или 104,7% в сопоставимых ценах к уровню января – марта 2025 г.
Товарооборот общественного питания в январе – марте 2026 г. составил 861 млн. рублей, или 99,8% в сопоставимых ценах к уровню января – марта 2025 г.
