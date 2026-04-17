22.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

В БЕЛАРУСИ ЯРОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ ЗАСЕЯНО 40% ПЛОЩАДЕЙ


11:36 22.04.2026

Сельскохозяйственные организации страны активно ведут весенне-полевые работы.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, по оперативным данным на 22 апреля 2026 года, яровой сев проведен на площади 915 тысяч гектаров, что составляет 40% от запланированного объема в 2,294 млн гектаров.

В региональном разрезе лидирующие позиции по темпам работ занимают хозяйства Гродненской области, где засеяно 49% площадей (163 тыс. га). В Брестском регионе освоено 44% плана (181 тыс. га), в Витебском — 41% (130 тыс. га). Аграрии Могилевской и Минской областей выполнили работы на 39% и 37% соответственно, а в Гомельской области засеяно 32% от плановых площадей (129 тыс. га).

Параллельно с общим севом в республике завершается кампания по ряду отдельных культур. Так, сахарная свекла уже посеяна на площади свыше 95 тысяч гектаров, что соответствует 90% от плана. Высокая интенсивность работ сохраняется и на полях льна-долгунца: им занято 35 тысяч гектаров, или 80% от задания. Кроме того, на 60% выполнен сев ярового рапса (24 тыс. га), а кукуруза посеяна на площади 95 тысяч гектаров, что составляет 7% от запланированного объема.

Массовый сев картофеля зафиксирован во всех (кроме Могилёва) регионах страны. Корнеплод посажен на площади более 1 тыс. га, что составляет 5 % от плана в 22 тыс. га.

Успешному ходу посевной способствует своевременное обеспечение хозяйств необходимыми ресурсами. Под яровой сев текущего года уже накоплено 746 тысяч тонн действующего вещества минеральных удобрений — это 89% от годовой потребности. Одновременно с этим продолжается работа с органикой: на полях внесено 36 миллионов тонн удобрений, что составляет 70% от всего объема вывезенного материала.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2026
валюта курс
EUR 3.3421
USD 2.8341
RUB 3.7412
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3252 -0.004
USD 2.8341 +0.0013
RUB 3.7412 -0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3700
USD 2.8350 2.8400
RUB 3.6900 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1860
EUR/RUB 90.2000 91.5000
USD/RUB 76.4000 77.0000
подробнее
