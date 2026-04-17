|22.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ ВОЗВРАЩЕНИЕ ВВП БЕЛАРУСИ К РОСТУ ВО II КВАРТАЛЕ 2026Г.
10:40 22.04.2026
Сохранение высокого внутреннего спроса и восстановление строительства формируют условия для выхода ВВП Беларуси в положительную область во II кв. 2026 г. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
ВВП Беларуси снизился на 0,4% в январе–марте 2026 г. после сокращения на 1,2% в январе–феврале.
По мнению аналитиков ЕАБР, экономическая активность постепенно восстанавливается на фоне расширения розничного товарооборота, который вырос на 6% после 1,6% ранее. Инвестиционная активность также улучшилась: темпы снижения инвестиций замедлились до −3% после −7,1%, что связано с ростом вложений в оборудование (+1,5%). Поддержку экономике продолжает оказывать сельское хозяйство (+2,6%). Сдерживающим фактором остается снижение выпуска в промышленности (–3,4%).
