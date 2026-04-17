22.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ ВОЗВРАЩЕНИЕ ВВП БЕЛАРУСИ К РОСТУ ВО II КВАРТАЛЕ 2026Г.


10:40 22.04.2026

Сохранение высокого внутреннего спроса и восстановление строительства формируют условия для выхода ВВП Беларуси в положительную область во II кв. 2026 г. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

ВВП Беларуси снизился на 0,4% в январе–марте 2026 г. после сокращения на 1,2% в январе–феврале.

По мнению аналитиков ЕАБР, экономическая активность постепенно восстанавливается на фоне расширения розничного товарооборота, который вырос на 6% после 1,6% ранее. Инвестиционная активность также улучшилась: темпы снижения инвестиций замедлились до −3% после −7,1%, что связано с ростом вложений в оборудование (+1,5%). Поддержку экономике продолжает оказывать сельское хозяйство (+2,6%). Сдерживающим фактором остается снижение выпуска в промышленности (–3,4%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2026
валюта курс
EUR 3.3421
USD 2.8341
RUB 3.7412
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3252 -0.004
USD 2.8341 +0.0013
RUB 3.7412 -0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3700
USD 2.8350 2.8400
RUB 3.6900 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1860
EUR/RUB 90.2000 91.5000
USD/RUB 76.4000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
