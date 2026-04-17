Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ОСЕНЬЮ ВЫСТАВКУ «ИННОПРОМ»


09:31 22.04.2026

В Беларуси планируется провести выставку «ИННОПРОМ» осенью 2026 года. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич на главной пленарной сессии международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте (Узбекистан), сообщает пресс-служба Правительства.

"В прошлом году международная экспозиция впервые прошла в Беларуси и стала крупнейшим деловым событием в промышленной сфере нашей страны. И в этом году также всех приглашаем принять участие во второй международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске, которая состоится с 30 сентября по 2 октября", - сказал вице-премьер.

По словам заместителя премьер-министра, выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая с 2021 года ежегодно проходит в Ташкенте, стала главной диалоговой площадкой для промышленников в регионе. "Мероприятия площадки способствуют укреплению торгово-экономических связей и развитию производственных мощностей, объединяя представителей бизнеса, органов исполнительной власти, субъектов хозяйствования на пространстве Евразии", - подчеркнул Виктор Каранкевич.

"Беларусь с 2021 года является неизменным участником выставки с ежегодной демонстрацией своих достижений на национальных экспозициях на полях форума. Охватывая критически важные отрасли от энергетики и металлургии до машиностроения и высоких технологий, "ИННОПРОМ" задает вектор для поиска новых точек роста. Масштаб выставки позволяет переходить от теории к практике в виде глубокой промышленной кооперации, запуска высокотехнологичных проектов. Это наглядный пример того, как эффективно работают механизмы интеграции Союзного государства, ЕАЭС, стран СНГ", - заявил вице-премьер.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2026
валюта курс
EUR 3.3421
USD 2.8341
RUB 3.7412
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3252 -0.004
USD 2.8341 +0.0013
RUB 3.7412 -0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3700
USD 2.8350 2.8400
RUB 3.6900 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1860
EUR/RUB 90.2000 91.5000
USD/RUB 76.4000 77.0000
подробнее
