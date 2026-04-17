Экономика РБ

ВРП МИНСКА В I КВАРТАЛЕ ВЫРОС НА 1,1%

09:08 22.04.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) города Минска в I квартале 2026 года в текущих ценах составил 22,9 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 1,1% к уровню I квартала 2025 г.