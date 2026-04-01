17.04.2026   
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БОЛЕЕ 15,4 ТЫС. ТОНН РЫБЫ ВЫЛОВИЛИ В ВОДОЕМАХ БЕЛАРУСИ В 2025 ГОДУ


16:28 17.04.2026

В 2025 году в водоемах Беларуси выловлено 15,4 тыс. тонн рыбы, из них на промысловый улов приходилось 61,5% (9,5 тыс. тонн).

Как сообщает Национальный статкомитет, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 9 тыс. тонн рыбы (94,7% от общего объема промыслового улова), в естественных – 0,5 тыс. тонн (5,3%). Более 70% улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп. За 2025 год его выловлено 6331,1 тонны. Из других видов рыбы 779,8 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобик, 519,7 тонны – на лососевых, 203,3 тонны – на амура, 42 тонны – на осетровых, 20,8 тонны – на сомовых.

По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Минской и Брестской областей (3613,3 тонны и 3158,8 тонны соответственно), на долю которых приходится 71,4% республиканского промыслового улова рыбы.

За 2025 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 9,1 тыс. тонн рыбы. При этом работникам и населению реализовано 3,5 тыс. тонн рыбы (38,6% от общего объема продажи), организациям, осуществляющим торговлю – 2,1 тыс. тонн (22,9%), на переработку направлено 2,1 тыс. тонн (22,8%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2026
валюта курс
EUR 3.3421
USD 2.8341
RUB 3.7412
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3252 -0.004
USD 2.8341 +0.0013
RUB 3.7412 -0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3640 3.3730
USD 2.8450 2.8500
RUB 3.7100 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1840
EUR/RUB 90.7000 91.0000
USD/RUB 76.6000 77.3700
подробнее
