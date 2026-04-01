Розничный товарооборот в Беларуси в I квартале 2025 г. составил 25,6 млрд. рублей, или 106% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2025 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 31,4 рубля против 28 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,1% розничного товарооборота республики, в I квартале 2026 г. составил 24,6 млрд. рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в I квартале 2026 г. составил 41,8 млрд. рублей, или 96,2% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2025 г.

Товарооборот общественного питания в I квартале 2026 г. составил 1,8 млрд. рублей, или 98,9% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2025 г.