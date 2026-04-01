Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В I КВАРТАЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 6%
15:28 17.04.2026
Розничный товарооборот в Беларуси в I квартале 2025 г. составил 25,6 млрд. рублей, или 106% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2025 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 31,4 рубля против 28 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,1% розничного товарооборота республики, в I квартале 2026 г. составил 24,6 млрд. рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в I квартале 2026 г. составил 41,8 млрд. рублей, или 96,2% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2025 г.
Товарооборот общественного питания в I квартале 2026 г. составил 1,8 млрд. рублей, или 98,9% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2025 г.
