Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В I КВАРТАЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 6%


15:28 17.04.2026

Розничный товарооборот в Беларуси в I квартале 2025 г. составил 25,6 млрд. рублей, или 106% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2025 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 31,4 рубля против 28 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,1% розничного товарооборота республики, в I квартале 2026 г. составил 24,6 млрд. рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в I квартале 2026 г. составил 41,8 млрд. рублей, или 96,2% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2025 г.

Товарооборот общественного питания в I квартале 2026 г. составил 1,8 млрд. рублей, или 98,9% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2025 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2026
валюта курс
EUR 3.3421
USD 2.8341
RUB 3.7412
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3252 -0.004
USD 2.8341 +0.0013
RUB 3.7412 -0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3640 3.3730
USD 2.8450 2.8500
RUB 3.7100 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1840
EUR/RUB 90.7000 91.0000
USD/RUB 76.6000 77.3700
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
