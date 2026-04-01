Сегодня, 17 апреля 2026г., на заседании постоянной межведомственной комиссии по государственным программам под председательством заместителя министра экономики Марии Мажинской рассмотрели отчеты о реализации госпрограмм «Цифровое развитие Беларуси», «Беларусь гостеприимная» и ряда других, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

В мероприятии участвовали представители Минэкономики, Минсвязи, Минсельхозпрода, Минспорта, Минтранса, Национального агентства по туризму, облисполкомов и Мингорисполкома.

Мария Мажинская отметила, что реализация профильной госпрограммы ускорила развитие цифровой инфраструктуры.

«Практически в любой точке страны действует мобильная связь стандарта 4G, более половины граждан обеспечены высокоскоростным доступом в Интернет. В цифру переведено свыше 160 административных процедур, в проактивном формате реализовано 16 электронных услуг и сервисов, что упростило и ускорило взаимодействие государства, бизнеса и граждан», – акцентировала замминистра экономики.

Говоря об итогах реализации госпрограммы «Беларусь гостеприимная», Мария Мажинская отметила укрепление кадрового потенциала отрасли, создание новых объектов индустрии отдыха и туристических продуктов, и как результат – рост интереса к путешествиям по стране и белорусов, и зарубежных гостей.

«Наши граждане стали больше путешествовать по стране: активнее открывают для себя новые места, больше узнают о своем культурно-историческом наследии. Количество организованных туристов–белорусов в прошлом году превысило 2,2 млн человек – почти в 2 раза больше, чем в 2021 году. С удовлетворением отмечаем, что обновленные туристические продукты привлекательны для иностранных туристов. Свыше миллиона гостей из-за рубежа посетили нашу страну в 2025-м, а экспорт туристических услуг за прошлый год превысил 1,1 млрд долл.

В текущем пятилетии предстоит существенно нарастить достигнутые показатели за счет системного укрепления туристического потенциала регионов», – резюмировала замглавы министерства.