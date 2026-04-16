Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел совещание по вопросу мелиоративных мероприятий, сообщает пресс-служба Правительства.

Мероприятие собрало широкий круг участников. Особо стоит отметить присутствие председателей комиссий Совета Республики Леонида Зайца и Михаила Русого, которые закреплены Президентом Беларуси осуществлять контроль за проведением мелиоративных мероприятий и эффективным использованием сельхозземель.

В соответствии с поручением Главы государства и Правительства в стране проводится работа по вовлечению в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения, занятых древесно-кустарниковой растительностью.

Уборка заросших кустарником угодий и увеличение контурности полей - один из резервов для наращивания объемов производства сельхозпродукции. Работа в этом направлении уже ведется по всей стране.

За последние пять лет (2021-2025 годы) в стране в этом направлении сделана колоссальная работа. Проведены реконструкция и культуртехническая мелиорация на площади 416 тыс. га (101% к заданию). Как итог, более 75 тыс. га дополнительно вовлечены в хозяйственный оборот.

В ходе рабочей поездки в Краснопольский район Могилевской области Глава государства заявил о необходимости менять тактику мелиорации. Совету Министров поручено совместно с облисполкомами пересмотреть подходы по определению структуры и объемов мелиоративных мероприятий на период до 2030 года, а также схемы и источники их финансирования в целях увеличения контурности полей и эффективного использования сельскохозяйственных земель и принять меры по их реализации. Результаты по итогам 2026 года будут доложены в рамках комплексного доклада по выполнению мелиоративных мероприятий.