17.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ПРОВЕДЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ


13:38 17.04.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел совещание по вопросу мелиоративных мероприятий, сообщает пресс-служба Правительства.

Мероприятие собрало широкий круг участников. Особо стоит отметить присутствие председателей комиссий Совета Республики Леонида Зайца и Михаила Русого, которые закреплены Президентом Беларуси осуществлять контроль за проведением мелиоративных мероприятий и эффективным использованием сельхозземель.

В соответствии с поручением Главы государства и Правительства в стране проводится работа по вовлечению в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения, занятых древесно-кустарниковой растительностью.

Уборка заросших кустарником угодий и увеличение контурности полей - один из резервов для наращивания объемов производства сельхозпродукции. Работа в этом направлении уже ведется по всей стране.

За последние пять лет (2021-2025 годы) в стране в этом направлении сделана колоссальная работа. Проведены реконструкция и культуртехническая мелиорация на площади 416 тыс. га (101% к заданию). Как итог, более 75 тыс. га дополнительно вовлечены в хозяйственный оборот.

В ходе рабочей поездки в Краснопольский район Могилевской области Глава государства заявил о необходимости менять тактику мелиорации. Совету Министров поручено совместно с облисполкомами пересмотреть подходы по определению структуры и объемов мелиоративных мероприятий на период до 2030 года, а также схемы и источники их финансирования в целях увеличения контурности полей и эффективного использования сельскохозяйственных земель и принять меры по их реализации. Результаты по итогам 2026 года будут доложены в рамках комплексного доклада по выполнению мелиоративных мероприятий.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.04.2026
валюта курс
EUR 3.3368
USD 2.8328
RUB 3.7438
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3292 +0.0078
USD 2.8328 +0.0135
RUB 3.7438 -0.0392
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3640 3.3730
USD 2.8450 2.8500
RUB 3.7100 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1840
EUR/RUB 90.7000 91.0000
USD/RUB 76.6000 77.3700
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
