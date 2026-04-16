|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
17.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПРОВЕДЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
13:38 17.04.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел совещание по вопросу мелиоративных мероприятий, сообщает пресс-служба Правительства.
Мероприятие собрало широкий круг участников. Особо стоит отметить присутствие председателей комиссий Совета Республики Леонида Зайца и Михаила Русого, которые закреплены Президентом Беларуси осуществлять контроль за проведением мелиоративных мероприятий и эффективным использованием сельхозземель.
В соответствии с поручением Главы государства и Правительства в стране проводится работа по вовлечению в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения, занятых древесно-кустарниковой растительностью.
Уборка заросших кустарником угодий и увеличение контурности полей - один из резервов для наращивания объемов производства сельхозпродукции. Работа в этом направлении уже ведется по всей стране.
За последние пять лет (2021-2025 годы) в стране в этом направлении сделана колоссальная работа. Проведены реконструкция и культуртехническая мелиорация на площади 416 тыс. га (101% к заданию). Как итог, более 75 тыс. га дополнительно вовлечены в хозяйственный оборот.
В ходе рабочей поездки в Краснопольский район Могилевской области Глава государства заявил о необходимости менять тактику мелиорации. Совету Министров поручено совместно с облисполкомами пересмотреть подходы по определению структуры и объемов мелиоративных мероприятий на период до 2030 года, а также схемы и источники их финансирования в целях увеличения контурности полей и эффективного использования сельскохозяйственных земель и принять меры по их реализации. Результаты по итогам 2026 года будут доложены в рамках комплексного доклада по выполнению мелиоративных мероприятий.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 16.04.2026
Курсы в банках
на 17.04.2026
Конвертация в банках
на 17.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте