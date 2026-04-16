МИНСКУЮ АРТ-СТУДИЮ «ЗРОБИМ» УЛИЧИЛИ В НАЛОГОВЫХ МАХИНАЦИЯХ И СЕРЫХ ЗАРПЛАТАХ


13:36 17.04.2026

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску выявлена и пресечена незаконная деятельность ООО «Арт-студия «Зробим», оказывающего услуги по проектированию и дизайну объектов недвижимости, расположенных как на территории Беларуси, так и иностранных государств.

Как сообщает Telegram-канал КГК, установлено, что на протяжении 2022-2025 годов компания не в полном объеме отражала в учете денежные средства, полученные от оказания услуг в сфере проектирования и дизайна объектов недвижимости. Всего от налогообложения скрыто более 15 млн. рублей. Данные средства тратились владельцами артстудии на личные цели, в том числе приобретение дорогостоящей недвижимости в Беларуси и за рубежом и люксовых автомобилей.

Кроме того, часть сокрытой выручки использовалась для выплаты зарплаты «в конвертах». Установлены факты выплаты «серой» зарплаты более 50 работникам компании. Общий размер выплаченной зарплаты «в конвертах» составил свыше 12 млн. рублей.

Предварительно установленная сумма ущерба, причиненного государству, составляет более 5 млн рублей.

По фактам уклонения от уплаты налогов и неисполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов возбуждены уголовные дела.

Соучредитель компании сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Органами финансовых расследований продолжаются проверочные мероприятия в отношении организаций, работающих в сфере проектирования и разработки дизайна для коммерческой и жилой недвижимости.

При этом субъекты хозяйствования имеют возможность самостоятельно обратиться в налоговые органы или органы финансовых расследований и добровольно заплатить неуплаченные налоги.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.04.2026
валюта курс
EUR 3.3368
USD 2.8328
RUB 3.7438
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3292 +0.0078
USD 2.8328 +0.0135
RUB 3.7438 -0.0392
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3640 3.3730
USD 2.8450 2.8500
RUB 3.7100 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1840
EUR/RUB 90.7000 91.0000
USD/RUB 76.6000 77.3700
подробнее
