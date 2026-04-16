Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску выявлена и пресечена незаконная деятельность ООО «Арт-студия «Зробим», оказывающего услуги по проектированию и дизайну объектов недвижимости, расположенных как на территории Беларуси, так и иностранных государств.

Как сообщает Telegram-канал КГК, установлено, что на протяжении 2022-2025 годов компания не в полном объеме отражала в учете денежные средства, полученные от оказания услуг в сфере проектирования и дизайна объектов недвижимости. Всего от налогообложения скрыто более 15 млн. рублей. Данные средства тратились владельцами артстудии на личные цели, в том числе приобретение дорогостоящей недвижимости в Беларуси и за рубежом и люксовых автомобилей.

Кроме того, часть сокрытой выручки использовалась для выплаты зарплаты «в конвертах». Установлены факты выплаты «серой» зарплаты более 50 работникам компании. Общий размер выплаченной зарплаты «в конвертах» составил свыше 12 млн. рублей.

Предварительно установленная сумма ущерба, причиненного государству, составляет более 5 млн рублей.

По фактам уклонения от уплаты налогов и неисполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов возбуждены уголовные дела.

Соучредитель компании сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Органами финансовых расследований продолжаются проверочные мероприятия в отношении организаций, работающих в сфере проектирования и разработки дизайна для коммерческой и жилой недвижимости.

При этом субъекты хозяйствования имеют возможность самостоятельно обратиться в налоговые органы или органы финансовых расследований и добровольно заплатить неуплаченные налоги.