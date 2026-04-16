Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за I квартал 2026 года в текущих ценах составил 68,2 млрд. рублей.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 0,4% меньше к уровню I квартала 2025 г.

Индекс-дефлятор ВВП в I квартале 2026 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109,5%.