В Беларуси утверждена среднесрочная финансовая программа республиканского бюджета на 2026-2028 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Программой определяются среднесрочные параметры республиканского бюджета: общий объем расходов и доходов, предельный размер дефицита, предельные объемы расходов на государственные программы.

Также предусматриваются меры бюджетно-налоговой политики, необходимые для реализации среднесрочной финансовой программы: обеспечение сбалансированности республиканского и местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита (размера профицита) бюджета, концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях социально-экономического развития страны, своевременное и в полном объеме осуществление платежей по государственному долгу, налоговая нагрузка на экономику Беларуси на уровне, не превышающем 26% от валового внутреннего продукта, сохранение социальной ориентированности расходов, реализация ряда мер, направленных на повышение качества жизни населения, благосостояния работников бюджетной сферы, поддержка наиболее уязвимых слоев населения.

Программа утверждена в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности республиканского и местных бюджетов, исполнения государством своих долговых обязательств, а также оценки бюджетных рисков для своевременной проработки мер по их минимизации.