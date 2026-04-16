|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА СРЕДНЕСРОЧНАЯ ФИНПРОГРАММА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2026-2028 ГОДЫ
12:00 17.04.2026
В Беларуси утверждена среднесрочная финансовая программа республиканского бюджета на 2026-2028 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Программой определяются среднесрочные параметры республиканского бюджета: общий объем расходов и доходов, предельный размер дефицита, предельные объемы расходов на государственные программы.
Также предусматриваются меры бюджетно-налоговой политики, необходимые для реализации среднесрочной финансовой программы: обеспечение сбалансированности республиканского и местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита (размера профицита) бюджета, концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях социально-экономического развития страны, своевременное и в полном объеме осуществление платежей по государственному долгу, налоговая нагрузка на экономику Беларуси на уровне, не превышающем 26% от валового внутреннего продукта, сохранение социальной ориентированности расходов, реализация ряда мер, направленных на повышение качества жизни населения, благосостояния работников бюджетной сферы, поддержка наиболее уязвимых слоев населения.
Программа утверждена в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности республиканского и местных бюджетов, исполнения государством своих долговых обязательств, а также оценки бюджетных рисков для своевременной проработки мер по их минимизации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 16.04.2026
Курсы в банках
на 17.04.2026
Конвертация в банках
на 17.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте