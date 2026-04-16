В центре Минска выходит на финишную прямую один из самых ожидаемых проектов редевелопмента – многофункциональный комплекс “Атмосфера”.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ООО «МК АТМОСФЕРА КАПИТАЛ», заканчивается трансформация бывших производственных корпусов рядом с Комаровским рынком в современный административный квартал. Уже в этом году на площади более 85 000 м² откроется пространство, которое объединит офисные кластеры, гастрономические и торговые площадки, семейный центр и масштабные зоны отдыха. Главная новость – к летнему сезону 2026 года у горожан появится новое место отдыха, встреч и городских событий под открытым небом.

Ярким элементом комплекса станет благоустроенный гастросквер площадью более 5 000 м² – здесь будут зеленые зоны с удобными посадочными местами, стритфуд, сцена для концертов, спортивных трансляций и лекций на свежем воздухе, арт-объекты и площадки для сезонных мероприятий, кальянная и др. Сквер будет работать в свободном формате: днем – место встреч, полезных мастер-классов и вкусных перекусов, вечером – точка притяжения для спортивных, культурных событий и уличных фестивалей.

Вслед за сквером во второй половине 2026 года свои двери откроет “Манифест” – гастромолл площадью 10 000 м², один из самых больших в СНГ. Это настоящий гастрономический “город в городе”, в котором разместятся около 40 ресторанных концепций, фермерский рынок, ивент-пространства, караоке, сцена для событий любого формата – от кинопоказов до живых выступлений. Локация рассчитана почти на полторы тысячи посадочных мест, что сделает ее самой вместительной в столице.

Для детей будет работать семейный центр “Галактика” (площадь более 7 000 м²) с образовательными и игровыми зонами, где можно будет оставить ребенка под присмотром на время.

Девелопер проекта сохранил эстетику индустриального прошлого: высокие потолки, витражи и простор бывших производственных цехов дополнены современными технологиями. Общая площадь коммерческих помещений составит более 85 000 м², включая уже работающие бизнес-центры Delphi и IT max.

–– Для нас важно не просто построить здания, а интегрировать пространство в городскую жизнь. Создать место, куда приходят с удовольствием. Уже этим летом минчане будут проводить время в новом гастросквере – гулять, отдыхать, посещать мероприятия. К концу года мы откроем обновленный квартал – с гастромоллом, торговыми площадками и детским центром, который оценят посетители. По оценкам экспертов, после полного запуска комплекс сможет принимать десятки тысяч посетителей в неделю. Гастрономия, качественные офисы, удобные проезды, парковки и зоны отдыха будут органично функционировать, создавая поток, которого в этой части Минска еще не было.

В состав комплекса также войдет торгово-развлекательный центр с крупным гипермаркетом и магазинами повседневных товаров. Для удобства посетителей и арендаторов на территории комплекса построен многоуровневый паркинг на 568 машино-мест и открытые стоянки на 216 мест. В процессе – модернизация транспортной инфраструктуры района, которая включает реконструкцию улицы Кульман, где организуют двустороннее движение, разворотное кольцо и обустроят новый удобный заезд со стороны улицы Якуба Коласа.