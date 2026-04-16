|17.04.2026
Экономика РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 3,4%
11:05 17.04.2026
В январе-марте 2026 г. объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 51,7 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 96,6% к уровню января-марта 2025 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,2% в обрабатывающей промышленности уменьшился на 5,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 8,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений сократился на 0,2%.
