В январе-марте 2026 г. объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 51,7 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 96,6% к уровню января-марта 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,2% в обрабатывающей промышленности уменьшился на 5,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 8,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений сократился на 0,2%.