17.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЧЕБОТАРЬ: ГОСУДАРСТВО СТИМУЛИРУЕТ МАЛЫЙ БИЗНЕС РАЗВИВАТЬ КООПЕРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ С КРУПНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ


10:03 17.04.2026

Государство стимулирует малый производственный бизнес развивать кооперационные связи с крупными предприятиями. Об этом рассказал 16 апреля 2026 года министр экономики Юрий Чеботарь в ходе рабочей поездки в Горецкий район Могилевской области, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Руководитель Министерства встретился с трудовым коллективом ОАО «Према». Предприятие работает с прибылью и наращивает объемы производства благодаря промкооперации с ОАО «МАЗ», ОАО «БАТЭ», ОАО «БелАЗ», ОАО «Амкодор» и другими флагманами. Компания расширяет линейку выпускаемой продукции и укрепляет экспортный потенциал.

Министр отметил, что государство стимулирует малый производственный бизнес развивать кооперационные связи с крупными предприятиями и готово поддерживать такие проекты.

«Системная работа ведется по трем направлениям:

Первое – установление прямых контактов между крупными и малыми компаниями. За 2021–2025 годы организовано свыше 100 контактно-кооперационных бирж, в которых приняло участие порядка 1 900 субъектов МСП.

Второе – цифровые торговые площадки. С 2022-го находить деловых партнеров помогают платформы Белорусской универсальной товарной биржи «Импортозамещение» и общереспубликанского информационного ресурса субконтрактации Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.

Третье – финансовая поддержка. Специальный кредитный продукт «Промкооперация» нацелен на развитие кооперационного сотрудничества малого бизнеса с крупными организациями в промышленной сфере. На начало года профинансировано 20 проектов», – отметил Юрий Чеботарь.

В продолжение рабочего визита министр посетил Горецкий пищевой комбинат и ОАО «Молочные горки» – здесь реализованы инвестпроекты по модернизации мощностей и строительству сыродельного цеха, а сейчас в рамках «Региональной инициативы» воплощается в жизнь бизнес-идея по расширению ассортимента производства сыров.

Поездка завершилась встречей в технопарке «Горки» с резидентами и представителями делового сообщества региона. Предприниматели смогли напрямую озвучить проблемные вопросы, с которыми они сталкиваются в работе.

«Наша основная задача – взаимодействуя с предпринимателями в регионах, выявить системные вопросы, мешающие бизнесу расти. По итогам таких встреч мы вырабатываем практические решения по улучшению условий ведения бизнеса», – резюмировал Юрий Чеботарь.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.04.2026
валюта курс
EUR 3.3368
USD 2.8328
RUB 3.7438
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3292 +0.0078
USD 2.8328 +0.0135
RUB 3.7438 -0.0392
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3800
USD 2.8400 2.8640
RUB 3.7100 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1850
EUR/RUB 90.0000 91.0000
USD/RUB 76.2000 77.5000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
