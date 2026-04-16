Государство стимулирует малый производственный бизнес развивать кооперационные связи с крупными предприятиями. Об этом рассказал 16 апреля 2026 года министр экономики Юрий Чеботарь в ходе рабочей поездки в Горецкий район Могилевской области, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Руководитель Министерства встретился с трудовым коллективом ОАО «Према». Предприятие работает с прибылью и наращивает объемы производства благодаря промкооперации с ОАО «МАЗ», ОАО «БАТЭ», ОАО «БелАЗ», ОАО «Амкодор» и другими флагманами. Компания расширяет линейку выпускаемой продукции и укрепляет экспортный потенциал.

Министр отметил, что государство стимулирует малый производственный бизнес развивать кооперационные связи с крупными предприятиями и готово поддерживать такие проекты.

«Системная работа ведется по трем направлениям:

Первое – установление прямых контактов между крупными и малыми компаниями. За 2021–2025 годы организовано свыше 100 контактно-кооперационных бирж, в которых приняло участие порядка 1 900 субъектов МСП.

Второе – цифровые торговые площадки. С 2022-го находить деловых партнеров помогают платформы Белорусской универсальной товарной биржи «Импортозамещение» и общереспубликанского информационного ресурса субконтрактации Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.

Третье – финансовая поддержка. Специальный кредитный продукт «Промкооперация» нацелен на развитие кооперационного сотрудничества малого бизнеса с крупными организациями в промышленной сфере. На начало года профинансировано 20 проектов», – отметил Юрий Чеботарь.

В продолжение рабочего визита министр посетил Горецкий пищевой комбинат и ОАО «Молочные горки» – здесь реализованы инвестпроекты по модернизации мощностей и строительству сыродельного цеха, а сейчас в рамках «Региональной инициативы» воплощается в жизнь бизнес-идея по расширению ассортимента производства сыров.

Поездка завершилась встречей в технопарке «Горки» с резидентами и представителями делового сообщества региона. Предприниматели смогли напрямую озвучить проблемные вопросы, с которыми они сталкиваются в работе.

«Наша основная задача – взаимодействуя с предпринимателями в регионах, выявить системные вопросы, мешающие бизнесу расти. По итогам таких встреч мы вырабатываем практические решения по улучшению условий ведения бизнеса», – резюмировал Юрий Чеботарь.