Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УПРОЩЕН ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯМ


09:30 17.04.2026

Александр Лукашенко 16 апреля подписал указ №129 «Об упрощении порядка предоставления имущества сельскохозяйственным организациям», сообщает пресс-служба президента.

Документом предусмотрено, что юридические лица вправе предоставлять в безвозмездное пользование сельхозорганизациям движимое имущество без возмещения начисленной амортизации, расходов на содержание, эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт этого имущества. Они также могут списывать сумму остаточной стоимости безвозмездно передаваемого имущества и расходов, связанных с его передачей, за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

Согласно указу принятие решений о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи сельхозорганизациям возможно государственными органами и организациями - без получения соответствующего согласия, а хозяйственными обществами - независимо от их финансового результата в случае оказания такой помощи в виде движимого имущества.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.04.2026
валюта курс
EUR 3.3368
USD 2.8328
RUB 3.7438
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3292 +0.0078
USD 2.8328 +0.0135
RUB 3.7438 -0.0392
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3800
USD 2.8400 2.8640
RUB 3.7100 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1850
EUR/RUB 90.0000 91.0000
USD/RUB 76.2000 77.5000
подробнее
