|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
17.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ УПРОЩЕН ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯМ
09:30 17.04.2026
Александр Лукашенко 16 апреля подписал указ №129 «Об упрощении порядка предоставления имущества сельскохозяйственным организациям», сообщает пресс-служба президента.
Документом предусмотрено, что юридические лица вправе предоставлять в безвозмездное пользование сельхозорганизациям движимое имущество без возмещения начисленной амортизации, расходов на содержание, эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт этого имущества. Они также могут списывать сумму остаточной стоимости безвозмездно передаваемого имущества и расходов, связанных с его передачей, за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Согласно указу принятие решений о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи сельхозорганизациям возможно государственными органами и организациями - без получения соответствующего согласия, а хозяйственными обществами - независимо от их финансового результата в случае оказания такой помощи в виде движимого имущества.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 16.04.2026
Курсы в банках
на 17.04.2026
Конвертация в банках
на 17.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте