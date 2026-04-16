Александр Лукашенко 16 апреля подписал указ №129 «Об упрощении порядка предоставления имущества сельскохозяйственным организациям», сообщает пресс-служба президента.

Документом предусмотрено, что юридические лица вправе предоставлять в безвозмездное пользование сельхозорганизациям движимое имущество без возмещения начисленной амортизации, расходов на содержание, эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт этого имущества. Они также могут списывать сумму остаточной стоимости безвозмездно передаваемого имущества и расходов, связанных с его передачей, за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

Согласно указу принятие решений о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи сельхозорганизациям возможно государственными органами и организациями - без получения соответствующего согласия, а хозяйственными обществами - независимо от их финансового результата в случае оказания такой помощи в виде движимого имущества.