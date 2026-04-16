Экономика РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ ЗАСЕЯЛИ 749 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР


09:24 17.04.2026

Посевная кампания в Беларуси набирает обороты: по состоянию на 17 апреля текущего года план по яровому севу выполнен на 33%.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, в общей сложности сельхозугодья заняли площадь в 749 тыс. га из запланированных 2 млн 294 тыс. га.

В региональном разрезе наиболее высокие темпы демонстрирует Гродненская область, где засеяно уже 42% площадей. В Брестском регионе этот показатель составляет 37%, в Витебском и Могилевском — по 32%, а в Минской и Гомельской областях аграрии преодолели отметку в 28% от плана.

Особое внимание в текущем сезоне уделяется стратегически важным техническим культурам. Так, сев сахарной свеклы выполнен уже на 70%, охватив более 74 тыс. га. Высокая динамика наблюдается и по льну-долгунцу: в целом по стране засеяно 30 тыс. га, что соответствует 67% от задания. Площади под яровой рапс на данный момент освоены на 36% и составляют 14 тыс. га.

Фундаментом для будущего урожая стало качественное обеспечение полевых работ удобрениями. На текущий момент накоплено 736 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений — это 88% от необходимого объема. Параллельно хозяйства завершают внесение органики: на поля уже доставлено и внесено 33 млн тонн органических удобрений, что составляет две трети от ранее вывезенных запасов.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.04.2026
валюта курс
EUR 3.3368
USD 2.8328
RUB 3.7438
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3292 +0.0078
USD 2.8328 +0.0135
RUB 3.7438 -0.0392
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3800
USD 2.8400 2.8640
RUB 3.7100 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1850
EUR/RUB 90.0000 91.0000
USD/RUB 76.2000 77.5000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
