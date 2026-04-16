Посевная кампания в Беларуси набирает обороты: по состоянию на 17 апреля текущего года план по яровому севу выполнен на 33%.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, в общей сложности сельхозугодья заняли площадь в 749 тыс. га из запланированных 2 млн 294 тыс. га.

В региональном разрезе наиболее высокие темпы демонстрирует Гродненская область, где засеяно уже 42% площадей. В Брестском регионе этот показатель составляет 37%, в Витебском и Могилевском — по 32%, а в Минской и Гомельской областях аграрии преодолели отметку в 28% от плана.

Особое внимание в текущем сезоне уделяется стратегически важным техническим культурам. Так, сев сахарной свеклы выполнен уже на 70%, охватив более 74 тыс. га. Высокая динамика наблюдается и по льну-долгунцу: в целом по стране засеяно 30 тыс. га, что соответствует 67% от задания. Площади под яровой рапс на данный момент освоены на 36% и составляют 14 тыс. га.

Фундаментом для будущего урожая стало качественное обеспечение полевых работ удобрениями. На текущий момент накоплено 736 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений — это 88% от необходимого объема. Параллельно хозяйства завершают внесение органики: на поля уже доставлено и внесено 33 млн тонн органических удобрений, что составляет две трети от ранее вывезенных запасов.