Экономика РБ


МТС И БЛОГЕРЫ ПРОТИВ МОШЕННИКОВ: 60% НЕ РАСПОЗНАЛИ ДИПФЕЙК


08:45 17.04.2026

Компания МТС и белорусские блогеры в очередной раз вступили в борьбу за цифровую идентичность и безопасность пользователей в интернете. Популярные инфлюенсеры опубликовали в своих аккаунтах сгенерированные нейросетью видео, чтобы проверить бдительность своей аудитории и еще раз напомнить о рисках в сети.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, к социальному эксперименту присоединились Иван Бондарев, Марина Сенюта, Александр Сериков, Татьяна Кейзерова, Юлия Верховская, Ольга Королевич, Андрей Мызин и Алексей Корень. Каждый из них разместил дипфейк с вымышленной историей из «личной жизни». На следующий день участники проекта раскрыли правду и рассказали, что контент — фальшивка.

Подобный перфоманс компания устраивает во второй раз, чтобы показать, насколько критично нужно относиться к информации, особенно в сети. Истории — максимально приближенные к реальным, но контент — сгенерированный самыми простыми и бесплатными версиями популярных сервисов.

На актуальность и востребованность темы указывает реакция подписчиков, которые в течение суток оставляли комментарии: в среднем только 40% заподозрили неладное и распознали подвох. Одни решили, что аккаунт взломали, другие — иронично отметили, что «харизму блогера не подделать».

В то же время 60% пользователей поверили «знакомому лицу» и приняли фейк за чистую монету. Причем недостатки графики не смутили аудиторию: блогерам писали в личные сообщения, звонили с поздравлениями.

К слову, по сравнению с первым этапом проекта (тогда фейкам поверили 80% подписчиков), ситуация меняется. Этому способствуют широкое информирование о мошенничествах, а также действия правоохранителей и крупнейших компаний, которые уделяют этой проблеме соответствующее внимание.

«Технологии движутся вперед, и у этой медали есть обратная сторона. Обычному пользователю пока не стоит переживать, что его лично превратят в дипфейк. Однако не стоит верить каждому слову в сети. Сделать реалистичную копию уже возможно, значит, главная опасность — в потере критического мышления», — рассказывает Алла Карабко, специалист по ИИ-контенту.

«Эксперимент показал: часть аудитории по-прежнему легко попадается на самые примитивные дипфейки. Некоторые зрители не заподозрили подвоха: пользователи писали комментарии, поздравляли, рассуждали, спорили. Наша цель — не напугать, а обратить внимание. Каждый должен понимать, что сегодня даже самое правдоподобное видео может быть фальшивкой. И с дальнейшим развитием нейросетей проблема дипфейков, манипуляций и прямого обмана в сети будет только обостряется, ставя перед всем цивилизованным миром новые вызовы», — комментирует Мария Канасевич, глава PR-группы МТС.

Справка:

МТС активно реализует проекты по повышению цифровой грамотности. В рамках инициатив #ДиджиталЛаб, #НаучиСвоихБлизких, #ШколаЦифровойГрамотности и #ИнтернетБезБуллинга компания помогает белорусам распознавать угрозы, защищать свои данные и безопасно пользоваться всеми цифровыми возможностями. Эти и другие инициативы позволяют формировать навыки осознанного цифрового поведения, чтобы каждый пользователь умел критически оценивать информацию и противостоять манипуляциям.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.04.2026
валюта курс
EUR 3.3368
USD 2.8328
RUB 3.7438
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3292 +0.0078
USD 2.8328 +0.0135
RUB 3.7438 -0.0392
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3800
USD 2.8400 2.8640
RUB 3.7100 3.7250
Конвертация в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1850
EUR/RUB 90.0000 91.0000
USD/RUB 76.2000 77.5000
