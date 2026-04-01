В Беларуси грузооборот транспорта в I квартале 2026 г. составил 16 969,6 млн. тонно-километров, или 98,5% к соответствующему периоду 2025 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в I квартале 2026 г. пассажирооборот транспорта составил 6481,2 млн. пассажиро-километров, или 109,8% к соответствующему периоду 2025 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 428,7 млн. человек, или 102,2% к I кварталу 2025 г.