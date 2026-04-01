16.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ЭТАП СИСТЕМНОЙ РЕГИСТРАЦИИ КОММУНАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ


13:55 16.04.2026

В регионе началась системная работа по оформлению прав на объекты недвижимости, находящиеся в собственности местных органов власти, сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

Для эффективного проведения процедур специалисты уже сформировали сводный перечень незарегистрированного имущества и утвердили четкий график обращений балансодержателей в органы регистрации на период с 2026 по 2030 годы.

Масштаб предстоящей работы подтверждают цифры: в утвержденный список включено более 5 тысяч объектов. Треть из них — это квартиры и другие помещения государственного жилого фонда. В сегменте нежилой недвижимости основная доля (более 92%) приходится на объекты инженерной инфраструктуры и различные вспомогательные сооружения.

Основная нагрузка по оформлению документов ляжет на предприятия жилищно-коммунального хозяйства, которым принадлежит 93% заявленных объектов. Еще 6% имущества находится в ведении сельхозорганизаций, а оставшаяся часть распределена между иными отраслями.

Такая активность связана с требованиями обновленного законодательства. Согласно Закону Республики Беларусь от 5 декабря 2024 года № 44-З, все права на недвижимость, подлежащую обязательной регистрации, должны быть официально подтверждены в срок до 1 января 2031 года.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.04.2026
валюта курс
EUR 3.3368
USD 2.8328
RUB 3.7438
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3292 +0.0078
USD 2.8328 +0.0135
RUB 3.7438 -0.0392
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3670 3.3700
USD 2.8440 2.8500
RUB 3.7300 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1830
EUR/RUB 90.2500 90.0000
USD/RUB 76.2500 76.8800
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
