В регионе началась системная работа по оформлению прав на объекты недвижимости, находящиеся в собственности местных органов власти, сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

Для эффективного проведения процедур специалисты уже сформировали сводный перечень незарегистрированного имущества и утвердили четкий график обращений балансодержателей в органы регистрации на период с 2026 по 2030 годы.

Масштаб предстоящей работы подтверждают цифры: в утвержденный список включено более 5 тысяч объектов. Треть из них — это квартиры и другие помещения государственного жилого фонда. В сегменте нежилой недвижимости основная доля (более 92%) приходится на объекты инженерной инфраструктуры и различные вспомогательные сооружения.

Основная нагрузка по оформлению документов ляжет на предприятия жилищно-коммунального хозяйства, которым принадлежит 93% заявленных объектов. Еще 6% имущества находится в ведении сельхозорганизаций, а оставшаяся часть распределена между иными отраслями.

Такая активность связана с требованиями обновленного законодательства. Согласно Закону Республики Беларусь от 5 декабря 2024 года № 44-З, все права на недвижимость, подлежащую обязательной регистрации, должны быть официально подтверждены в срок до 1 января 2031 года.