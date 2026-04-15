В рамках рассмотрения обращений граждан Министерством антимонопольного регулирования и торговли проанализирована динамика цен на автомобиль BELGEE S50, реализуемый СЗАО «БЕЛДЖИ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в конце 2025 г. данный автомобиль продавался по ценам от 52,9 до 60,9 тыс. руб. в зависимости от комплектации. В 2026 г. СЗАО «БЕЛДЖИ» распространялась информация о программе «Новые цены», условиями которой предусматривалось предоставление единовременной скидки от 4 700 до 6 900 руб. в зависимости от комплектации автомобиля. При этом стоимость автомобиля уже была указана от 58,2 до 67,8 тыс. руб. и от этой суммы считалась скидка.

Несмотря на заявленную скидку, розничная цена автомобиля осталась на уровне цены с момента вывода модели на рынок (декабрь 2024 г.).

Распространение подобных сведений может вводить потребителей в заблуждение относительно реального снижения стоимости товара и предполагаемой выгоды от покупки, что содержит признаки нарушения законодательства о рекламе и защите прав потребителей.

В целях профилактики нарушений МАРТ предупредило СЗАО «БЕЛДЖИ» о недопустимости подобных маркетинговых приемов.