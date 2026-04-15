16.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МАРТ ВЫНЕС ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СЗАО «БЕЛДЖИ» ЗА МАРКЕТИНГОВЫЕ УЛОВКИ СО СКИДКАМИ


13:33 16.04.2026

В рамках рассмотрения обращений граждан Министерством антимонопольного регулирования и торговли проанализирована динамика цен на автомобиль BELGEE S50, реализуемый СЗАО «БЕЛДЖИ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в конце 2025 г. данный автомобиль продавался по ценам от 52,9 до 60,9 тыс. руб. в зависимости от комплектации. В 2026 г. СЗАО «БЕЛДЖИ» распространялась информация о программе «Новые цены», условиями которой предусматривалось предоставление единовременной скидки от 4 700 до 6 900 руб. в зависимости от комплектации автомобиля. При этом стоимость автомобиля уже была указана от 58,2 до 67,8 тыс. руб. и от этой суммы считалась скидка.

Несмотря на заявленную скидку, розничная цена автомобиля осталась на уровне цены с момента вывода модели на рынок (декабрь 2024 г.).

Распространение подобных сведений может вводить потребителей в заблуждение относительно реального снижения стоимости товара и предполагаемой выгоды от покупки, что содержит признаки нарушения законодательства о рекламе и защите прав потребителей.

В целях профилактики нарушений МАРТ предупредило СЗАО «БЕЛДЖИ» о недопустимости подобных маркетинговых приемов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2026
валюта курс
EUR 3.3209
USD 2.8193
RUB 3.7830
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3214 -0.0118
USD 2.8193 -0.0112
RUB 3.7830 +0.0198
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3670 3.3700
USD 2.8440 2.8500
RUB 3.7300 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1830
EUR/RUB 90.2500 90.0000
USD/RUB 76.2500 76.8800
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
