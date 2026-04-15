Популярность электротранспорта в стране растет, и вместе с ней развивается сеть электрозарядных станций. В апреле новые станции появились в разных уголках Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Бетелекома, ЭЗС Evika! уже работают по следующим адресам:

г. Островец, ул. К. Маркса, 14: кабель Type2, кабель GB/T;

г. Жабинка, ул. Мира, 17Б: кабель Type2, кабель GB/T;

г. Ганцевичи, ул. Строителей, 14А: кабель Type2, кабель GB/T;

г. Волковыск, ул. К. Маркса, 7: розетка Type 2, кабель GB/T.

Evika! – это часть портфеля технологичных решений компании «Белтелеком». Главные преимущества сети заключаются в комфорте и безопасности. Станции располагаются преимущественно в спальных районах, вблизи офисов и бизнес-центров. Важным фактором является то, что каждая станция находится под круглосуточным видеоконтролем.

Благодаря расширению сети зарядных станций владельцы электромобилей получают еще больше возможностей для удобных поездок.

Найти ближайшую зарядную станцию и проложить к ней маршрут владельцы электрокаров могут с помощью приложения Evika! и интерактивной карты на сайте evika.by