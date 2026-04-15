16.04.2026   
КГК ОТМЕНИЛ ЗАКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ НА BR32 МЛН ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ


12:50 16.04.2026

Нарушения процедуры закупки за счет бюджетных средств установлены Комитетом госконтроля Минской области в ходе контроля за реализацией крупного инвестиционного проекта в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.

Детальный анализ закупки иностранного оборудования показал, что техническое задание содержало указание на конкретного зарубежного производителя без возможности использования аналогов. Это существенно ограничивало круг потенциальных поставщиков.

После вмешательства КГК организатором закупки принято решение об отмене процедуры стоимостью более 32 млн. рублей. В настоящее время готовится новая процедура с возможностью участия иных организаций поставщиков.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2026
валюта курс
EUR 3.3209
USD 2.8193
RUB 3.7830
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3214 -0.0118
USD 2.8193 -0.0112
RUB 3.7830 +0.0198
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3670 3.3700
USD 2.8440 2.8500
RUB 3.7300 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1830
EUR/RUB 90.2500 90.0000
USD/RUB 76.2500 76.8800
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
