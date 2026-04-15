Нарушения процедуры закупки за счет бюджетных средств установлены Комитетом госконтроля Минской области в ходе контроля за реализацией крупного инвестиционного проекта в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.

Детальный анализ закупки иностранного оборудования показал, что техническое задание содержало указание на конкретного зарубежного производителя без возможности использования аналогов. Это существенно ограничивало круг потенциальных поставщиков.

После вмешательства КГК организатором закупки принято решение об отмене процедуры стоимостью более 32 млн. рублей. В настоящее время готовится новая процедура с возможностью участия иных организаций поставщиков.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица.