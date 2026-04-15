Экономика РБ

В БЕЛАРУСИ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛИ УНИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ ПО УДАЛЕНИЮ ОПУХОЛИ СЛУХОВОГО НЕРВА

11:02 16.04.2026 Впервые в Республиканском научно-практическом центре оториноларингологии Беларуси выполнено высокотехнологичное хирургическое вмешательство по удалению шванномы преддверно-улиткового нерва транслабиринтным доступом. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава. Операция проведена врачом-оториноларингологом (заведующий) оториноларингологического отделения для взрослых стационара, кандидатом медицинских наук, доцентом Иваном Горностаем. Данное хирургическое вмешательство послужит началом нового этапа в развитии высокотехнологичной микрохирургии лабиринта внутреннего уха в Республике Беларусь.