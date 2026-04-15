16.04.2026   
480 МЛН ЯИЦ В ГОД: СОЛИГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ И ЗАПУСКАЕТ НОВЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ


10:54 16.04.2026

ОАО «Солигорская птицефабрика» демонстрирует уверенный рост ключевых показателей: по итогам 2025 года объем производства достиг 480 млн яиц, что составило 101,5% к уровню предыдущего года, сообщает Telegram-канал Правительства.

Положительный тренд закрепился и в начале 2026 года — за первый квартал предприятие уже выпустило более 133 млн штук продукции. Экономическую устойчивость подтверждает и экспортная активность: выручка от реализации продукции за рубеж выросла на 12,5%, составив 10,2 млн долларов.

Успехи на внешних рынках и стабильная работа производства позволяют предприятию активно реинвестировать средства в масштабное обновление мощностей.

В 2025 году введена в эксплуатацию инновационная перепелиная ферма, мощностью 175 млн. яиц в год

В связи с выходом инновационной перепелиной фермы на заявленную мощность возникла необходимость реализации инвестиционного проекта «Возведение инновационного цеха по переработке перепелиных яиц»

В новом цеху планируется перерабатывать ежегодно не менее 108 млн. штук перепелиных яиц. В качестве основной продукции производства инновационного цеха будут являться яйца перепелиные вареные в маринаде и копченые, также планируется производство новой продукции. К примеру, макаронных изделий с добавлением перепелиных яиц, а также других видов продуктов питания, содержащих в своем составе перепелиные яйца. Срок ввода в эксплуатацию объекта - декабрь 2027 года

В 2026 году начаты работы по реализации инвестиционного проекта «Возведение селекционно-генетического центра по выращиванию перепелов»

Проект реализуется с целью создания и совершенствования кроссов перепелов с высокой яйценоскостью и качеством пищевого яйца. Ввод в эксплуатацию данного проекта - ноябрь 2028 года

Также в настоящее время ведется реконструкция птичников, предусмотренная проектом, что позволит увеличить число посадочных мест для взрослого поголовья кур-несушек на 89 тыс. птицемест, получить дополнительно 23,4 млн. куриных яиц. Ввод в эксплуатацию двух птичников запланирован на декабрь 2027 года
валюта курс
EUR 3.3209
USD 2.8193
RUB 3.7830
валюта курс +/-
EUR 3.3214 -0.0118
USD 2.8193 -0.0112
RUB 3.7830 +0.0198
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3750
USD 2.8400 2.8600
RUB 3.7400 3.7600
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1850
EUR/RUB 89.2000 90.0000
USD/RUB 75.4000 76.4994
