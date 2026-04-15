|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
16.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
480 МЛН ЯИЦ В ГОД: СОЛИГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ И ЗАПУСКАЕТ НОВЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ
10:54 16.04.2026
ОАО «Солигорская птицефабрика» демонстрирует уверенный рост ключевых показателей: по итогам 2025 года объем производства достиг 480 млн яиц, что составило 101,5% к уровню предыдущего года, сообщает Telegram-канал Правительства.
Положительный тренд закрепился и в начале 2026 года — за первый квартал предприятие уже выпустило более 133 млн штук продукции. Экономическую устойчивость подтверждает и экспортная активность: выручка от реализации продукции за рубеж выросла на 12,5%, составив 10,2 млн долларов.
Успехи на внешних рынках и стабильная работа производства позволяют предприятию активно реинвестировать средства в масштабное обновление мощностей.
В 2025 году введена в эксплуатацию инновационная перепелиная ферма, мощностью 175 млн. яиц в год
В связи с выходом инновационной перепелиной фермы на заявленную мощность возникла необходимость реализации инвестиционного проекта «Возведение инновационного цеха по переработке перепелиных яиц»
В новом цеху планируется перерабатывать ежегодно не менее 108 млн. штук перепелиных яиц. В качестве основной продукции производства инновационного цеха будут являться яйца перепелиные вареные в маринаде и копченые, также планируется производство новой продукции. К примеру, макаронных изделий с добавлением перепелиных яиц, а также других видов продуктов питания, содержащих в своем составе перепелиные яйца. Срок ввода в эксплуатацию объекта - декабрь 2027 года
В 2026 году начаты работы по реализации инвестиционного проекта «Возведение селекционно-генетического центра по выращиванию перепелов»
Проект реализуется с целью создания и совершенствования кроссов перепелов с высокой яйценоскостью и качеством пищевого яйца. Ввод в эксплуатацию данного проекта - ноябрь 2028 года
Также в настоящее время ведется реконструкция птичников, предусмотренная проектом, что позволит увеличить число посадочных мест для взрослого поголовья кур-несушек на 89 тыс. птицемест, получить дополнительно 23,4 млн. куриных яиц. Ввод в эксплуатацию двух птичников запланирован на декабрь 2027 года
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2026
Курсы в банках
на 16.04.2026
Конвертация в банках
на 16.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте