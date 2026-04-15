16.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МТС УДВОИЛ ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ СЕТИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 500 БАЗОВЫХ СТАНЦИЯХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ


10:30 16.04.2026

К старту дачного сезона МТС реализовал масштабный проект по улучшению качества связи за пределами крупных городов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, компания активировала второй радиочастотный канал в диапазоне 900 МГц для 520 базовых станций в 89 из 118 районов страны.

Включение второй несущей частоты в полосе 900 МГц позволяет значительно повысить пропускную способность сети там, где это особенно важно — в деревнях, селах, дачных поселках и на территориях со сложным ландшафтом. Частоты диапазона обеспечивают большую зону покрытия с наименьшим затуханием сигнала, в том числе при прохождении через стены зданий и другие препятствия.

Для абонентов это означает более стабильную голосовую связь, удвоение скорости мобильного интернета в зоне действия базовых станций, комфортное использование мессенджеров и других приложений в поездках на дачу, в деревню или по трассам.

Модернизация 520 базовых станций — продолжение большого проекта по усилению собственной инфраструктуры в диапазоне 900 МГц, который компания начала в 2025 году. Суммарно дополнительный радиочастотный канал задействован уже более чем на 1,5 тысячах базовых станциях, охватывая территорию более 100 тысяч кв. км и свыше 11,5 тысяч населенных пунктов.

Сегодня МТС покрывает более 98% территории страны. Для повышения качества связи в диапазоне 900 МГц компания также применяет технологию RAN Sharing, которая закрывает «белые пятна» благодаря совместному использованию сетей.

Справка:

МТС — крупнейший мобильный оператор по числу абонентов и лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой независимого регулятора «БелГИЭ». Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker и признана победителем в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2026
валюта курс
EUR 3.3209
USD 2.8193
RUB 3.7830
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3214 -0.0118
USD 2.8193 -0.0112
RUB 3.7830 +0.0198
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3750
USD 2.8400 2.8600
RUB 3.7400 3.7600
подробнее

Конвертация в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1850
EUR/RUB 89.2000 90.0000
USD/RUB 75.4000 76.4994
подробнее
