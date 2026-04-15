К старту дачного сезона МТС реализовал масштабный проект по улучшению качества связи за пределами крупных городов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, компания активировала второй радиочастотный канал в диапазоне 900 МГц для 520 базовых станций в 89 из 118 районов страны.

Включение второй несущей частоты в полосе 900 МГц позволяет значительно повысить пропускную способность сети там, где это особенно важно — в деревнях, селах, дачных поселках и на территориях со сложным ландшафтом. Частоты диапазона обеспечивают большую зону покрытия с наименьшим затуханием сигнала, в том числе при прохождении через стены зданий и другие препятствия.

Для абонентов это означает более стабильную голосовую связь, удвоение скорости мобильного интернета в зоне действия базовых станций, комфортное использование мессенджеров и других приложений в поездках на дачу, в деревню или по трассам.

Модернизация 520 базовых станций — продолжение большого проекта по усилению собственной инфраструктуры в диапазоне 900 МГц, который компания начала в 2025 году. Суммарно дополнительный радиочастотный канал задействован уже более чем на 1,5 тысячах базовых станциях, охватывая территорию более 100 тысяч кв. км и свыше 11,5 тысяч населенных пунктов.

Сегодня МТС покрывает более 98% территории страны. Для повышения качества связи в диапазоне 900 МГц компания также применяет технологию RAN Sharing, которая закрывает «белые пятна» благодаря совместному использованию сетей.

Справка:

