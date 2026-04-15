Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
БОЛЕЕ 270 ДЕТЕЙ ИЗ ДЕСЯТИ СТРАН ОТДОХНУТ В БЕЛОРУССКОМ «ЗУБРЕНКЕ»
09:46 16.04.2026
Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении денежных средств для организации отдыха и оздоровления 272 детей из Алжира, Вьетнама, Египта, Зимбабве, Индии, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Мьянмы и Узбекистана в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок".
Как сообщает пресс-служба президента, во время пребывания в Беларуси дети пройдут медицинское обследование и получат необходимое санаторно-курортное лечение. Кроме того, они посетят культурные мероприятия и знаковые исторические объекты в Минске и регионах, где познакомятся с традициями и бытом белорусов.
Приглашение детей из других государств организуется ежегодно с 2017 года. В ходе реализации программы оздоровительного туризма в Беларуси отдохнули и получили лечение более 2,5 тыс. детей. Это способствует укреплению и развитию сотрудничества с другими государствами, а также популяризации туристического потенциала страны.
