Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении денежных средств для организации отдыха и оздоровления 272 детей из Алжира, Вьетнама, Египта, Зимбабве, Индии, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Мьянмы и Узбекистана в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок".

Как сообщает пресс-служба президента, во время пребывания в Беларуси дети пройдут медицинское обследование и получат необходимое санаторно-курортное лечение. Кроме того, они посетят культурные мероприятия и знаковые исторические объекты в Минске и регионах, где познакомятся с традициями и бытом белорусов.

Приглашение детей из других государств организуется ежегодно с 2017 года. В ходе реализации программы оздоровительного туризма в Беларуси отдохнули и получили лечение более 2,5 тыс. детей. Это способствует укреплению и развитию сотрудничества с другими государствами, а также популяризации туристического потенциала страны.