ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ПВТ ПОДВЕЛ ИТОГИ 2025 ГОДА: РОСТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РАЗВИТИЕ КРИПТОСФЕРЫ


09:24 16.04.2026

Заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий под председательством премьер-министра Беларуси Александра Турчина прошло в Правительстве, сообщает пресс-служба Совмина.

"Мы сегодня окончательно подведем итоги работы Парка высоких технологий за 2025 год, в том числе итоги деятельности его крипторезидентов. Примем решения по вопросам регистрации резидентов парка", - подчеркнул Александр Турчин.

Премьер отметил положительную динамику - количество вступающих резидентов превалирует над количеством тех компаний, которые по разным причинам покидают Парк высоких технологий. Также на рассмотрение Наблюдательного совета вынесен ряд вопросов и предложений, касающихся регламента работы крипторезидентов и Наблюдательного совета.

"Итоги прошлого года внушают определенный оптимизм. Все показатели растут - выручка, экспорт, количество резидентов, работники в этих компаниях. Отрадно отметить, что растет роль парка в цифровизации нашей экономики. Это важная тенденция, которую нам необходимо развивать", - обратил внимание Александр Турчин.

В 2026 году во многом определяющими в работе ПВТ, по его словам, станут следующие направления: создание офиса цифровизации ПВТ, утверждение положения порядка работы криптобанков с токенами, согласование объемов финансирования образовательных программ, запущенных парком совместно с белорусскими вузами, а также определение показателей эффективности работы секретариата.

ПВТ представит ключевой отчет о работе всего парка за год. "Также планируется прием новых участников и исключение тех резидентов, которые не справились с бизнес-планами. Отдельный блок вопросов касается регулирования криптосферы", - отметила начальник секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Анна Рябова.

По ее словам, завершается работа по поддержке стартап-точек в партнерских вузах. "Сегодня финансирование на поддержку таких ячеек получают 13 университетов. Сеть поддержки начинающих стартапов обретает реальные очертания", - отметила она.

Кроме того, Наблюдательный совет утвердит ключевые показатели эффективности (KPI) для руководства секретариата ПВТ, так как парк является существенным сектором экономики страны и работает по общим стандартам оценки результативности.

Сейчас в Парке высоких технологий насчитывается более 1 тыс. резидентов, в их числе 23 крипторезидента.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2026
валюта курс
EUR 3.3209
USD 2.8193
RUB 3.7830
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3214 -0.0118
USD 2.8193 -0.0112
RUB 3.7830 +0.0198
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3750
USD 2.8400 2.8600
RUB 3.7400 3.7600
подробнее

Конвертация в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1850
EUR/RUB 89.2000 90.0000
USD/RUB 75.4000 76.4994
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте