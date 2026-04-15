Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ПВТ ПОДВЕЛ ИТОГИ 2025 ГОДА: РОСТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РАЗВИТИЕ КРИПТОСФЕРЫ
09:24 16.04.2026
Заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий под председательством премьер-министра Беларуси Александра Турчина прошло в Правительстве, сообщает пресс-служба Совмина.
"Мы сегодня окончательно подведем итоги работы Парка высоких технологий за 2025 год, в том числе итоги деятельности его крипторезидентов. Примем решения по вопросам регистрации резидентов парка", - подчеркнул Александр Турчин.
Премьер отметил положительную динамику - количество вступающих резидентов превалирует над количеством тех компаний, которые по разным причинам покидают Парк высоких технологий. Также на рассмотрение Наблюдательного совета вынесен ряд вопросов и предложений, касающихся регламента работы крипторезидентов и Наблюдательного совета.
"Итоги прошлого года внушают определенный оптимизм. Все показатели растут - выручка, экспорт, количество резидентов, работники в этих компаниях. Отрадно отметить, что растет роль парка в цифровизации нашей экономики. Это важная тенденция, которую нам необходимо развивать", - обратил внимание Александр Турчин.
В 2026 году во многом определяющими в работе ПВТ, по его словам, станут следующие направления: создание офиса цифровизации ПВТ, утверждение положения порядка работы криптобанков с токенами, согласование объемов финансирования образовательных программ, запущенных парком совместно с белорусскими вузами, а также определение показателей эффективности работы секретариата.
ПВТ представит ключевой отчет о работе всего парка за год. "Также планируется прием новых участников и исключение тех резидентов, которые не справились с бизнес-планами. Отдельный блок вопросов касается регулирования криптосферы", - отметила начальник секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Анна Рябова.
По ее словам, завершается работа по поддержке стартап-точек в партнерских вузах. "Сегодня финансирование на поддержку таких ячеек получают 13 университетов. Сеть поддержки начинающих стартапов обретает реальные очертания", - отметила она.
Кроме того, Наблюдательный совет утвердит ключевые показатели эффективности (KPI) для руководства секретариата ПВТ, так как парк является существенным сектором экономики страны и работает по общим стандартам оценки результативности.
Сейчас в Парке высоких технологий насчитывается более 1 тыс. резидентов, в их числе 23 крипторезидента.
