Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-феврале 2026 г. составили 107,2% к уровню января-февраля 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,9%.