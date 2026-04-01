Авиакомпания «Белавиа» с 19 апреля 2026 года планирует возобновление регулярного авиасообщения между Минском и Тель-Авивом, об этом сообщает Telegram-канал национального авиперевозчика.

Рейсы по-прежнему будут выполняться 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям:

Вылет из Минска – в 04:10, прибытие в Тель-Авив – в 10:20

Вылет из Тель-Авива – в 11:20, прибытие в Минск – в 17:45

Приобрести билеты можно на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.

Приостановка рейсов в Тель-Авив была вызвана временным закрытием воздушного пространства Израиля.