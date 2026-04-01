Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛАВИА ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОЛЕТЫ В ИЗРАИЛЬ


16:09 15.04.2026

Авиакомпания «Белавиа» с 19 апреля 2026 года планирует возобновление регулярного авиасообщения между Минском и Тель-Авивом, об этом сообщает Telegram-канал национального авиперевозчика.

Рейсы по-прежнему будут выполняться 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям:

Вылет из Минска – в 04:10, прибытие в Тель-Авив – в 10:20

Вылет из Тель-Авива – в 11:20, прибытие в Минск – в 17:45

Приобрести билеты можно на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.

Приостановка рейсов в Тель-Авив была вызвана временным закрытием воздушного пространства Израиля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2026
валюта курс
EUR 3.3209
USD 2.8193
RUB 3.7830
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3214 -0.0118
USD 2.8193 -0.0112
RUB 3.7830 +0.0198
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3500
USD 2.8310 2.8300
RUB 3.7650 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 15.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 88.8000 88.9900
USD/RUB 75.1000 75.2900
подробнее
