|15.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
БЕЛАВИА ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОЛЕТЫ В ИЗРАИЛЬ
16:09 15.04.2026
Авиакомпания «Белавиа» с 19 апреля 2026 года планирует возобновление регулярного авиасообщения между Минском и Тель-Авивом, об этом сообщает Telegram-канал национального авиперевозчика.
Рейсы по-прежнему будут выполняться 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям:
Вылет из Минска – в 04:10, прибытие в Тель-Авив – в 10:20
Вылет из Тель-Авива – в 11:20, прибытие в Минск – в 17:45
Приобрести билеты можно на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
Приостановка рейсов в Тель-Авив была вызвана временным закрытием воздушного пространства Израиля.
