|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
15.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ВЫРУЧКА ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРОСЛА НА 9% ЗА 2025 ГОД
15:42 15.04.2026
Выручка Парка высоких технологий за 2025 год составила 8,6 млрд рублей. Положительная динамика затронула ключевые направления деятельности: темп роста выручки достиг 109%, а экспорт услуг превысил планку в $2 млрд. Такие данные были озвучены в ходе заседания Наблюдательного совета ПВТ, сообщает Telegram-канал Правительства.
Значительный вклад в общий результат внесла работа на внутреннем рынке, где доходы компаний выросли на 21%, составив 2,4 млрд рублей. Сегодня на нужды белорусской экономики ориентированы уже 641 резидент — это 60% от общего количества участников Парка.
Помимо экономических показателей, Парк укрепляет статус кадрового центра страны. В компаниях-резидентах трудятся около 61 тысячи специалистов, причем почти каждый второй из них (44%) — представитель молодежи. Важным итогом года стала высокая востребованность молодых профессионалов: ПВТ принял на работу порядка 30% выпускников профильных вузов 2025 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2026
Курсы в банках
на 15.04.2026
Конвертация в банках
на 15.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте