Выручка Парка высоких технологий за 2025 год составила 8,6 млрд рублей. Положительная динамика затронула ключевые направления деятельности: темп роста выручки достиг 109%, а экспорт услуг превысил планку в $2 млрд. Такие данные были озвучены в ходе заседания Наблюдательного совета ПВТ, сообщает Telegram-канал Правительства.

Значительный вклад в общий результат внесла работа на внутреннем рынке, где доходы компаний выросли на 21%, составив 2,4 млрд рублей. Сегодня на нужды белорусской экономики ориентированы уже 641 резидент — это 60% от общего количества участников Парка.

Помимо экономических показателей, Парк укрепляет статус кадрового центра страны. В компаниях-резидентах трудятся около 61 тысячи специалистов, причем почти каждый второй из них (44%) — представитель молодежи. Важным итогом года стала высокая востребованность молодых профессионалов: ПВТ принял на работу порядка 30% выпускников профильных вузов 2025 года.