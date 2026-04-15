В Беларуси январе-марте 2026 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5546,1 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем-мартом 2025 г. в сопоставимых ценах на 2,6%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5479,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 2,9% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,6%, яиц – 94,3%.

В сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы (в живом весе) 456,7 тыс. тонн, что на 4,2% больше, чем в январе-марте 2025 г., молока – 2230 тыс. тонн (на 2,3% больше), яиц получено 863,9 млн. штук (99% к уровню соответствующего периода предыдущего года).

На 1 апреля 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 3,9 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2 млн. голов.