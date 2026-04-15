Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 2,6%


14:02 15.04.2026

В Беларуси январе-марте 2026 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5546,1 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем-мартом 2025 г. в сопоставимых ценах на 2,6%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5479,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 2,9% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,6%, яиц – 94,3%.

В сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы (в живом весе) 456,7 тыс. тонн, что на 4,2% больше, чем в январе-марте 2025 г., молока – 2230 тыс. тонн (на 2,3% больше), яиц получено 863,9 млн. штук (99% к уровню соответствующего периода предыдущего года).

На 1 апреля 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 3,9 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2 млн. голов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2026
валюта курс
EUR 3.3371
USD 2.8305
RUB 3.7632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3214 -0.0118
USD 2.8193 -0.0112
RUB 3.7830 +0.0198
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3500
USD 2.8310 2.8300
RUB 3.7650 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 15.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 88.8000 88.9900
USD/RUB 75.1000 75.2900
подробнее
