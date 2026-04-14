Специальные машины BELARUS будут представлены 16 апреля на выставке лесозаготовительной техники в Логойске. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник бюро рекламы управления протокола и рекламы ОАО «МТЗ» Алексей Шевцов.

«Выставка пройдет в рамках визита делегации Ленинградской области во главе с вице-губернатором Олегом Малащенко для реализации программы «Чистые леса Ленинградской области». 16 апреля в Логойске мы продемонстрируем машину погрузочно-транспортную BELARUS МПТ-461.2 и машину универсальную лесную BELARUS МУЛ-82.2. Обе модели производства Мозырского машиностроительного завода. Также гостям будет представлена продукция МТЗ — топоры-колуны BELARUS», — рассказал Алексей Шевцов.

Пятилетняя программа «Чистые леса Ленинградской области» стартовала 1 января. Ее цель — сделать системной работу по расчистке леса от сухостоя и завалов. Еще осенью 2025 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, находясь с рабочим визитом в Беларуси, говорил о планах закупить у белорусских партнеров компактные лесные машины для вырубки и вывоза аварийных деревьев.