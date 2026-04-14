В Пинске 16 апреля пройдет семинар-совещание, главной темой которого станет стимулирование научно-технического прогресса и инновационной деятельности в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал ГКНТ.

Участники встречи детально разберут текущие тренды и сформируют план действий по укреплению экономики знаний на ближайшую перспективу.

Важной частью программы станет обзор правовых и финансовых механизмов государственной поддержки. Эксперты объяснят, как эффективно использовать существующие льготы и бюджетные инструменты для запуска высокотехнологичных производств.

Наряду с финансовыми вопросами специалисты обсудят долгосрочные стратегии развития научного потенциала Брестчины.

Особое внимание уделят и практической стороне — созданию надежного моста между наукой и бизнесом. Участники совещания выработают конкретные шаги по коммерциализации разработок, чтобы научные достижения быстрее находили свое применение в реальном секторе экономики и приносили прибыль.