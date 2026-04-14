ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ БРЕСТСКОГО РЕГИОНА ОБСУДЯТ НА СЕМИНАРЕ 16 АПРЕЛЯ В ПИНСКЕ


12:34 15.04.2026

В Пинске 16 апреля пройдет семинар-совещание, главной темой которого станет стимулирование научно-технического прогресса и инновационной деятельности в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал ГКНТ.

Участники встречи детально разберут текущие тренды и сформируют план действий по укреплению экономики знаний на ближайшую перспективу.

Важной частью программы станет обзор правовых и финансовых механизмов государственной поддержки. Эксперты объяснят, как эффективно использовать существующие льготы и бюджетные инструменты для запуска высокотехнологичных производств.

Наряду с финансовыми вопросами специалисты обсудят долгосрочные стратегии развития научного потенциала Брестчины.

Особое внимание уделят и практической стороне — созданию надежного моста между наукой и бизнесом. Участники совещания выработают конкретные шаги по коммерциализации разработок, чтобы научные достижения быстрее находили свое применение в реальном секторе экономики и приносили прибыль.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2026
валюта курс
EUR 3.3371
USD 2.8305
RUB 3.7632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3332 +0.0117
USD 2.8305 -0.0109
RUB 3.7632 +0.0142
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3500
USD 2.8310 2.8300
RUB 3.7650 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 15.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 88.8000 88.9900
USD/RUB 75.1000 75.2900
подробнее
