Команда Республики Беларусь приняла участие в 15-й Европейской математической олимпиаде для девушек (EGMO), которая проходила с 9 по 15 апреля 2026 г. в г.Бордо (Франция).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, по итогам участия все члены команды Республики Беларусь награждены медалями. Серебряную медаль завоевала Масленникова Евгения, учащаяся XI класса государственного учреждения образования «Гимназия №3 имени О.И.Соломовой г.Гродно», бронзовыми медалями награждены Шутурминская Стефания и Нарбина Мария, учащиеся XI класса государственного учреждения образования «Гимназия № 41 г.Минска имени Серебряного В.Х.», Сахарчук Александра, учащаяся XI класса государственного учреждения образования «Гимназия № 1 г.Бреста имени Защитников Брестской крепости».

Руководители команды Базылев Дмитрий Фёдорович, заведующий кафедрой геометрии, топологии и методики преподавания математики механико-математического факультета Белорусского государственного университета, кандидат физико-математических наук и Зорько Матвей Юрьевич, студент 3 курса факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета.

Европейская математическая олимпиада проходит с 2012 года. Страны-участницы делегируют команды, состоящие из четырех девушек-математиков школьного возраста. Соревнования проводятся два дня, каждый день девушкам необходимо решить по три задачи.

Впервые олимпиада состоялась в Кембридже, в ней приняли участие команды из 16 европейских стран и трех стран-гостей.

Европейская математическая олимпиада среди девушек – это международный математический конкурс, который по условиям проведения похож на Международную математическую олимпиаду.

Команда Республики Беларусь ежегодно, начиная с 2013 года, результативно принимает участие в данной олимпиаде. В 2015 году 4-ую Европейскую математическую олимпиаду для девушек принимала наша страна.

В 2026 году в олимпиаде приняли участие 161 участница из 67 стран.