После проверки Комитета госконтроля запустили три новые станции быстрой зарядки электромобилей на улице Налибокской в Минске, сообщает Telegram-канал ведомства.

В ходе изучения ситуации с электрозарядными станциями Комитетом госконтроля было установлено, что три зарядные станции мощностью 120 кВт каждая по адресу г.Минск ул. Налибокская, 36 не работают, хотя установлены еще в 2025 году и должны были начать функционировать с прошлого года.

После вмешательства КГК оператором электрозарядных станций приняты меры по вводу станций в эксплуатацию. Они подключены и функционируют.

На контроле КГК остаются проблемные вопросы и сообщения граждан, поступившие на «горячую» линию по вопросам работы электрозарядных станций.