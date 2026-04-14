Экономика РБ
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ КГК ЗАПУСТИЛИ ТРИ НОВЫЕ ЭЗС В МИНСКЕ МОЩНОСТЬЮ 120 КВТ
12:17 15.04.2026
После проверки Комитета госконтроля запустили три новые станции быстрой зарядки электромобилей на улице Налибокской в Минске, сообщает Telegram-канал ведомства.
В ходе изучения ситуации с электрозарядными станциями Комитетом госконтроля было установлено, что три зарядные станции мощностью 120 кВт каждая по адресу г.Минск ул. Налибокская, 36 не работают, хотя установлены еще в 2025 году и должны были начать функционировать с прошлого года.
После вмешательства КГК оператором электрозарядных станций приняты меры по вводу станций в эксплуатацию. Они подключены и функционируют.
На контроле КГК остаются проблемные вопросы и сообщения граждан, поступившие на «горячую» линию по вопросам работы электрозарядных станций.
