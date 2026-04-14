За январь-февраль 2026 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций г. Минска (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за исключением организаций, являющихся участниками холдингов) составила 7,6%, рентабельность продаж – 6,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, дебиторская задолженность на 1 марта 2026 г. составила 48,7 млрд. рублей, в том числе просроченная – 3,7 млрд. рублей, или 7,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2026 г. составила 53 млрд. рублей, в том числе просроченная – 3,5 млрд. рублей, или 6,7% от общего объема кредиторской задолженности.